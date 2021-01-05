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СМИ узнали о компромиссе между Россией и Саудовской Аравией по добыче нефти

Ведомости

Россия и Саудовская Аравия достигли компромисса в вопросе добычи нефти. В частности, стороны договорились сохранить текущие уровни добычи в феврале и отложить возможное их увеличение до марта, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источников, знакомых с ходом переговоров.

Стоимость нефти Brent превысила $53 за баррель

По данными издания, стороны не смогли договориться в понедельник, однако к компромиссу они смогли прийти сегодня в рамках переговоров участников сделки ОПЕК+. WSJ отмечает, что данная договоренность стала причиной роста цен на нефть на мировых рынках, что наблюдалось сегодня.

Ранее сегодня в ходе торгов на межконтинентальной бирже ICE стоимость барреля нефти Brent превысила $53, однако позже цена немного скорректировалась, по состоянию на 19.37 мск фьючерс Brent торговался на уровне $52,8 за баррель.

Ранее по теме: Добыча нефти в России в 2020 году достигла минимума за десять лет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных