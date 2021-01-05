СМИ узнали о компромиссе между Россией и Саудовской Аравией по добыче нефти
Россия и Саудовская Аравия достигли компромисса в вопросе добычи нефти. В частности, стороны договорились сохранить текущие уровни добычи в феврале и отложить возможное их увеличение до марта, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источников, знакомых с ходом переговоров.
По данными издания, стороны не смогли договориться в понедельник, однако к компромиссу они смогли прийти сегодня в рамках переговоров участников сделки ОПЕК+. WSJ отмечает, что данная договоренность стала причиной роста цен на нефть на мировых рынках, что наблюдалось сегодня.
Ранее сегодня в ходе торгов на межконтинентальной бирже ICE стоимость барреля нефти Brent превысила $53, однако позже цена немного скорректировалась, по состоянию на 19.37 мск фьючерс Brent торговался на уровне $52,8 за баррель.