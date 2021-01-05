СМИ узнали о компромиссе между Россией и Саудовской Аравией по добыче нефти

По данными издания, стороны не смогли договориться в понедельник, однако к компромиссу они смогли прийти сегодня в рамках переговоров участников сделки ОПЕК+. WSJ отмечает, что данная договоренность стала причиной роста цен на нефть на мировых рынках, что наблюдалось сегодня.