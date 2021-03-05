Росстат сообщил о росте инфляции в феврале более чем в 2,5 раза

Инфляция по итогам 2020 г. превысила целевой ориентир Банка России в 4% и составила 4,9%. При этом по отдельным группам товаров, прежде всего продовольственных, цены выросли более заметно — на 6,7%, сообщил ранее Росстат. С начала 2021 г. инфляция остается на повышенном уровне. Так, в январе годовой темп прироста потребительских цен достиг 5,2%. При этом 2 февраля заместитель министра экономического развития Полина Крючкова заявила, что потребительские цены в России относительно показателей прошлого года начнут снижаться во втором квартале 2021 г. В то же время ЦБ ожидает, что показатель инфляции будет превышать целевой в трех первых кварталах.