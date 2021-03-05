Росстат сообщил о росте инфляции в феврале более чем в 2,5 раза
Потребительские цены в феврале выросли на 0,8% по сравнению с январем, следует из материалов Росстата. В тот же месяц прошлого года рост составил 0,3%. Таким образом, показатель вырос примерно в 2,7 раза.
«Рост потребительских цен на 1% и более зафиксирован в 17 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени (на 1,6%) — в Республике Дагестан и Севастополе в связи с удорожанием продовольственных товаров на 2,2% и 2,9% соответственно», — говорится в сообщении ведомства.
В Москве февральский показатель был ниже среднего — 0,6%, а в Санкт-Петербурге выше — 0,9%. В целом с начала 2021 г. прирост цен в обеих столицах составил 1,6%.
Наиболее сильно из продовольственных товаров выросли в цене огурцы — на 18%, оценил Росстат. Картофель при этом подорожал на 8,1%, зелень — на 7,7%, морковь — на 7,5%, а помидоры — на 7,1%. Среди фруктов сильнее всего подорожали бананы и виноград — на 8,9% и 8,5% соответственно. В то же время на 6,2% упала стоимость апельсинов, на 0,4% — грибов, на 0,3% — лимонов.
Куриные яйца подорожали в среднем по России на 2,3%. Ранее Минсельхоз предупредил, что цены на этот продукт растут из-за снижения предложения импортного и российского инкубационного яйца, а также повышения себестоимости и сокращения поголовья на фоне птичьего гриппа.
Стоимость подсолнечного масла в среднем по стране увеличилась в феврале на 0,2%, а на сахар — на 0,8%. Правительство стало сдерживать рост цен на эти продукты в конце прошлого года после того, как они подорожали более чем на 23% и 70% соответственно.
Инфляция по итогам 2020 г. превысила целевой ориентир Банка России в 4% и составила 4,9%. При этом по отдельным группам товаров, прежде всего продовольственных, цены выросли более заметно — на 6,7%, сообщил ранее Росстат. С начала 2021 г. инфляция остается на повышенном уровне. Так, в январе годовой темп прироста потребительских цен достиг 5,2%. При этом 2 февраля заместитель министра экономического развития Полина Крючкова заявила, что потребительские цены в России относительно показателей прошлого года начнут снижаться во втором квартале 2021 г. В то же время ЦБ ожидает, что показатель инфляции будет превышать целевой в трех первых кварталах.