Правительство рассмотрит после праздников проект о временном запрете экспорта бензина

Правительство рассмотрит после праздников проект о временном запрете экспорта бензинаЗапрет на экспорт бензина возможен только при экстренной необходимости, подчеркнул глава Минэнерго Николай Шульгинов
Правительство после майских праздников рассмотрит предложение Минэнерго о временном запрете на экспорт бензина из России, рассказал министр энергетики Николай Шульгинов.
«Документы находятся в правительстве и после праздников будут рассматриваться», — цитирует его ТАСС.
Министр также подчеркнул, что эта мера, как предполагается, может быть введена лишь в случае крайней необходимости.
30 апреля Минэнерго опубликовало проект постановления правительства, которым предлагается установить на три месяца временный запрет на экспорт бензина всех видов и некоторых видов легких дистиллятов.
В пояснительной записке говорится, что предлагаемый запрет на экспорт топлива «позволит стабилизировать внутренний рынок топлива и не допустить роста цен».
«На внутреннем рынке моторного топлива наблюдается высокий рост экспортной альтернативы и риск нехватки моторного топлива в периоды массовых ремонтов технологического оборудования на нефтеперерабатывающих заводах и высокого спроса на внутреннем рынке моторного топлива РФ», — уточнялось в документе.
7 мая правительство России обязало крупные российские нефтяные компании направлять часть топлива на биржу, чтобы независимые АЗС могли приобрести его по рыночным ценам.
Предполагается, что новые меры позволят снизить риски монопольного ценообразования в данном сегменте и избежать дополнительного давления на стоимость топлива у независимых сетей АЗС. Таким образом, резких скачков цен в стране получится избежать, полагают власти.
В марте Минэнерго сообщало, что цены на бензин выросли из-за сезонного роста спроса и похолодания. Тогда цена бензина АИ-92 в моменте побила исторический рекорд мая 2018 г. и достигла 55 750 руб. за тонну на торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Позже цена стабилизировалась в районе 55 400 руб. за тонну. По данным Росстата на 26 апреля, с начала 2021 г. бензин в России подорожал на 3,4%, а дизельное топливо — на 1,7%.