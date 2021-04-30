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Минэнерго предложило запретить экспорт бензина из России на три месяца

Ведомости

Минэнерго предложило временно запретить экспорт бензина из России, следует из проекта постановления правительства на портале нормативных правовых актов. Такую меру могут ввести на три месяца.

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления ‎сроком на три месяца временный запрет на вывоз из Российской Федерации видов топлива по перечню согласно приложению», — говорится в документе.

Проект предполагает запрет на экспорт бензина всех видов и некоторые виды легких дистиллятов.

В пояснительной записке говорится, что предлагаемый запрет на экспорт топлива «позволит стабилизировать внутренний рынок топлива и не допустить роста цен». «На внутреннем рынке моторного топлива наблюдается высокий рост экспортной альтернативы и риск нехватки моторного топлива в периоды массовых ремонтов технологического оборудования на нефтеперерабатывающих заводах и высокого спроса на внутреннем рынке моторного топлива РФ»,— уточняется в документе.

В марте Минэнерго сообщало, что цены на бензин выросли из-за сезонного роста спроса и похолодания. Тогда цена бензина АИ-92 в моменте побила исторический рекорд мая 2018 г. и достигла 55 750 руб. за тонну на торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Позже цена стабилизировалась в районе 55 400 руб. за тонну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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