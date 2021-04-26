«Коммерсантъ» узнал о подготовке к ограничению экспорта бензина
Правительство поручило Минэнерго подготовить акты об установлении временного экспорта бензина, чтобы кабмин мог при необходимости оперативно запретить его экспорт за пределы ЕАЭС. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола совещания у вице-премьера Александра Новака от 21 апреля.
Согласно протоколу, правительство хочет включить бензин в перечень товаров, которые существенно важны для внутреннего рынка и экспорт которых власти могут временно ограничивать или запрещать в исключительных случаях.
Издание напомнило, что в апреле правительство начало обсуждать введение сезонного эмбарго на экспорт бензина для предотвращения роста цен на него в периоды повышения спроса.
Анна Лишневецкая из «Петромаркета» пояснила, что, по предварительным оценкам, экспорт бензина в ЕАЭС в марте составил 20% всего экспорта топлива. Крупнейшим экспортером бензина является Киришский нефтеперерабатывающий завод: его доля составляет около 35%, в среднем объем поставок — 140 000 т в месяц.
В марте Минэнерго сообщало, что цены на бензин выросли из-за сезонного роста спроса и похолодания. Ранее цена бензина АИ-92 в моменте побила исторический рекорд мая 2018 г. и достигла 55 750 руб. за тонну на торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Эта марка показала рост за сутки на 1,71%, а с начала года — на 12,33%. Позже цена стабилизировалась в районе 55 400 руб. за тонну.