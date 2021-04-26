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«Коммерсантъ» узнал о подготовке к ограничению экспорта бензина

Ведомости

Правительство поручило Минэнерго подготовить акты об установлении временного экспорта бензина, чтобы кабмин мог при необходимости оперативно запретить его экспорт за пределы ЕАЭС. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола совещания у вице-премьера Александра Новака от 21 апреля.

Согласно протоколу, правительство хочет включить бензин в перечень товаров, которые существенно важны для внутреннего рынка и экспорт которых власти могут временно ограничивать или запрещать в исключительных случаях.

Издание напомнило, что в апреле правительство начало обсуждать введение сезонного эмбарго на экспорт бензина для предотвращения роста цен на него в периоды повышения спроса.

Анна Лишневецкая из «Петромаркета» пояснила, что, по предварительным оценкам, экспорт бензина в ЕАЭС в марте составил 20% всего экспорта топлива. Крупнейшим экспортером бензина является Киришский нефтеперерабатывающий завод: его доля составляет около 35%, в среднем объем поставок — 140 000 т в месяц.

В марте Минэнерго сообщало, что цены на бензин выросли из-за сезонного роста спроса и похолодания. Ранее цена бензина АИ-92 в моменте побила исторический рекорд мая 2018 г. и достигла 55 750 руб. за тонну на торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Эта марка показала рост за сутки на 1,71%, а с начала года — на 12,33%. Позже цена стабилизировалась в районе 55 400 руб. за тонну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных