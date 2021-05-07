Правительство сообщило о мерах по стабилизации цен на топливо в России
Власти обязали крупные российские нефтяные компании направлять часть топлива на биржу, чтобы независимые АЗС могли приобрести его по рыночным ценам, следует из постановления, утвержденного председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
«Новое постановление вводит понятие регулярности и равномерности биржевых торгов. Это сделано для того, чтобы компании, отправляющие топливо на биржу, планировали объемы реализации топлива на каждом пункте поставки на месяц вперед», — сообщила пресс-служба кабмина.
Предполагается, что новые меры позволят снизить риски монопольного ценообразования в данном сегменте и избежать дополнительного давления на стоимость топлива у независимых сетей АЗС. Таким образом, резких скачков цен в стране получится избежать, полагают власти.
Кроме того, теперь торговать через биржу можно будет с помощью автомобильного транспорта прямо с завода, тогда как ранее были возможны лишь железнодорожные поставки. В правительстве пояснили, что отдельные компании смогут отгружать больше нефтепродуктов.
Ранее, в марте, Минэнерго сообщило, что цены на бензин в России выросли из-за сезонного роста спроса и похолодания. Тогда цена бензина АИ-92 в моменте побила исторический рекорд мая 2018 г. и достигла 55 750 руб. за тонну на торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.
По данным Росстата на 26 апреля, с начала 2021 г. бензин в России подорожал на 3,4%, а дизельное топливо — на 1,7%. Средняя стоимость первого составила 47,64 руб. за литр, второго — 49,52 руб. за литр, следует из статистики ведомства.