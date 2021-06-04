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Экономика

Путин назвал две наиболее актуальные проблемы российской экономики

Ведомости

Двумя наиболее актуальными проблемами российской экономики сейчас являются ситуация на рынке труда и уровень инфляции. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021).

«У нас две наиболее актуальные проблемы на сейчас. Рынок труда, его нужно восстанавливать как минимум до 4,7%, как было до пандемии, а сейчас 5,2%. И вторая — инфляция», — отметил Путин. По его словам, сейчас инфляция составляет 5,8%, а по итогам 2021 г. необходимо, чтобы она опустилась ниже 5%.

Путин заявил о возвращении мировой экономики к нормальной жизни

«Может быть, чуть поменьше, хорошо бы, чуть поменьше была бы инфляция по 2021 году», — выразил надежду Путин. В то же время, по его мнению, экономика России в целом выходит из кризиса, вызванного пандемией.

Ранее сегодня президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф выразил сомнение в том, что годовая инфляция в России может подняться выше 6%. По данным Банка России, на 24 мая годовая инфляция составила 5,8% при цели в 4%. Таким образом, по итогам всего мая она может быть еще выше. В то же время регулятор ожидает, что по итогам года инфляция в России составит 4,7—5,2%.

Ранее по теме: Путин заявил о нежелании использовать отказ от доллара в «политической возне»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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