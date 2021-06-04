Путин назвал две наиболее актуальные проблемы российской экономики
Двумя наиболее актуальными проблемами российской экономики сейчас являются ситуация на рынке труда и уровень инфляции. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021).
«У нас две наиболее актуальные проблемы на сейчас. Рынок труда, его нужно восстанавливать как минимум до 4,7%, как было до пандемии, а сейчас 5,2%. И вторая — инфляция», — отметил Путин. По его словам, сейчас инфляция составляет 5,8%, а по итогам 2021 г. необходимо, чтобы она опустилась ниже 5%.
«Может быть, чуть поменьше, хорошо бы, чуть поменьше была бы инфляция по 2021 году», — выразил надежду Путин. В то же время, по его мнению, экономика России в целом выходит из кризиса, вызванного пандемией.
Ранее сегодня президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф выразил сомнение в том, что годовая инфляция в России может подняться выше 6%. По данным Банка России, на 24 мая годовая инфляция составила 5,8% при цели в 4%. Таким образом, по итогам всего мая она может быть еще выше. В то же время регулятор ожидает, что по итогам года инфляция в России составит 4,7—5,2%.