Путин назвал две наиболее актуальные проблемы российской экономики

«У нас две наиболее актуальные проблемы на сейчас. Рынок труда, его нужно восстанавливать как минимум до 4,7%, как было до пандемии, а сейчас 5,2%. И вторая — инфляция», — отметил Путин. По его словам, сейчас инфляция составляет 5,8%, а по итогам 2021 г. необходимо, чтобы она опустилась ниже 5%.