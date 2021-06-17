Недельная инфляция в России замедлилась

За прошедшую неделю наиболее сильно из продуктов питания подорожали овощи и фрукты: на 1,2% в совокупности. Так, на 10,2% выросли цены на морковь, на 7% — на белокочанную капусту, на 1,1% и 0,3% — на репчатый лук и яблоки соответственно. При этом огурцы подешевели на 5,5%, а помидоры — на 4,9%.