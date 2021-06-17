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Недельная инфляция в России замедлилась

Ведомости

Цены на потребительские товары в России за период с 8 по 15 июня выросли на 0,12%, следует из материалов Росстата. Это меньше, чем на прошлой неделе, когда показатель составил 0,16%.

За прошедшую неделю наиболее сильно из продуктов питания подорожали овощи и фрукты: на 1,2% в совокупности. Так, на 10,2% выросли цены на морковь, на 7% — на белокочанную капусту, на 1,1% и 0,3% — на репчатый лук и яблоки соответственно. При этом огурцы подешевели на 5,5%, а помидоры — на 4,9%.

Среди других категорий продуктов сильнее всего увеличилась стоимость мясных консервов для детского питания — на 0,9%. Баранина подорожала на 0,4%, свинина и говядина — на 0,3% и 0,2% соответственно. Гречка, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов также выросли в цене на 0,3%.

Стоимость сахара увеличилась в среднем по России на 0,3%, а подсолнечного масла — на 0,1%. При этом яйца подешевели на 4,4%.

Вчера премьер-министр России Михаил Мишустин призвал Минсельхоз «с максимальным вниманием и ответственностью» мониторить цены на социально значимые продукты питания и оперативно реагировать на возможные изменения, чтобы защитить интересы российских потребителей. Так, в мае рост цен на данную категорию товаров составил 8,07% в годовом выражении, а алкоголь подорожал на 2,33%. При этом целевая инфляция, установленная Банком России, составляет 4%.

Ранее по теме: Мишустин призвал оперативно реагировать на изменение цен на продукты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных