Курс доллара впервые с начала июня превысил 73 рубля
Курс доллара впервые с 8 июня превысил 73 руб., следует из данных Московской биржи. В 10:23 мск цена валюты достигла 73,34 руб. Пока это максимальное значение на сегодняшних торгах.
К 11:25 мск стоимость доллара чуть опустилась — до 73,23 руб. При этом на закрытии торгов 20 июня она была на уровне 72,85 руб.
Евро также немного подорожал по сравнению со вчерашним закрытием. Тогда он торговался по 86,38 руб., а сегодня достигал максимальной стоимости в 87,12 руб. В 11:25 мск валюта стоила 87,05 руб. — по той же цене она продавалась 17 июня.
Как пишет Reuters, доллар вырос по отношению к другим мировым валютам после сигнала Федеральной резервной системы (ФРС) США о более быстром, чем ожидалось ранее, завершении «сверхлегкой» денежно-кредитной политики. В то же время на последнем заседании регулятор сохранил базовую ставку на уровне 0–0,25% годовых. Ее планируется удерживать, пока условия на рынке труда не достигнут согласованных уровней, а рост инфляции — целевых 2%. При этом в мае годовая инфляция в США составила 5%, что является самым высоким значением почти за 13 лет.