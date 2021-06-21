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Курс доллара впервые с начала июня превысил 73 рубля

Ведомости

Курс доллара впервые с 8 июня превысил 73 руб., следует из данных Московской биржи. В 10:23 мск цена валюты достигла 73,34 руб. Пока это максимальное значение на сегодняшних торгах.

К 11:25 мск стоимость доллара чуть опустилась — до 73,23 руб. При этом на закрытии торгов 20 июня она была на уровне 72,85 руб.

Евро также немного подорожал по сравнению со вчерашним закрытием. Тогда он торговался по 86,38 руб., а сегодня достигал максимальной стоимости в 87,12 руб. В 11:25 мск валюта стоила 87,05 руб. — по той же цене она продавалась 17 июня.

Как пишет Reuters, доллар вырос по отношению к другим мировым валютам после сигнала Федеральной резервной системы (ФРС) США о более быстром, чем ожидалось ранее, завершении «сверхлегкой» денежно-кредитной политики. В то же время на последнем заседании регулятор сохранил базовую ставку на уровне 0–0,25% годовых. Ее планируется удерживать, пока условия на рынке труда не достигнут согласованных уровней, а рост инфляции — целевых 2%. При этом в мае годовая инфляция в США составила 5%, что является самым высоким значением почти за 13 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных