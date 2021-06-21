Курс доллара впервые с начала июня превысил 73 рубля

Как пишет Reuters, доллар вырос по отношению к другим мировым валютам после сигнала Федеральной резервной системы (ФРС) США о более быстром, чем ожидалось ранее, завершении «сверхлегкой» денежно-кредитной политики. В то же время на последнем заседании регулятор сохранил базовую ставку на уровне 0–0,25% годовых. Ее планируется удерживать, пока условия на рынке труда не достигнут согласованных уровней, а рост инфляции — целевых 2%. При этом в мае годовая инфляция в США составила 5%, что является самым высоким значением почти за 13 лет.