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В США зафиксирована рекордная за 13 лет инфляция

Ведомости

Годовая инфляция в США в мае составила 5%, что является самым высоким значением почти за 13 лет, говорится в материалах американского Министерства труда.

«За последние 12 месяцев индекс всех товаров вырос до 5% до сезонной корректировки. Это самый большой рост за 12 месяцев с момента увеличения на 5,4% в августе 2008 года», — сказано в документе.

Продуктовая инфляция составила 2,2%, отчитался Минтруд, а цены на энергию увеличились за год на 28,5%. Кроме того, почти на 30% подорожали подержанные автомобили и грузовики. Подешевели же только медицинские товары — на 1,9%.

В апреле годовая инфляция в США достигла 4,2%. Это был максимум с сентября 2008 г. Тогда замглавы ФРС Ричард Кларида назвал подобный показатель «неприятным сюрпризом» и намекнул, что центральный банк США будет вынужден отреагировать повышением базовой ставки.

Ранее по теме: Инфляция в США и ее последствия

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных