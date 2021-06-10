В США зафиксирована рекордная за 13 лет инфляция
Годовая инфляция в США в мае составила 5%, что является самым высоким значением почти за 13 лет, говорится в материалах американского Министерства труда.
«За последние 12 месяцев индекс всех товаров вырос до 5% до сезонной корректировки. Это самый большой рост за 12 месяцев с момента увеличения на 5,4% в августе 2008 года», — сказано в документе.
Продуктовая инфляция составила 2,2%, отчитался Минтруд, а цены на энергию увеличились за год на 28,5%. Кроме того, почти на 30% подорожали подержанные автомобили и грузовики. Подешевели же только медицинские товары — на 1,9%.
В апреле годовая инфляция в США достигла 4,2%. Это был максимум с сентября 2008 г. Тогда замглавы ФРС Ричард Кларида назвал подобный показатель «неприятным сюрпризом» и намекнул, что центральный банк США будет вынужден отреагировать повышением базовой ставки.