Инфляция в США и ее последствия

Всплеск инфляции, а точнее, реакция ФРС на него неизбежно скажется как на американской, так и на мировой экономике. Для России (равно как и для многих других развивающихся стран) что повышение ставки, что сворачивание программы QE будут иметь крайне неприятные последствия. Примером тому 2014 год. ФРС тогда тоже планомерно сокращала объем выкупаемых на рынке активов, а в октябре полностью прекратила такие покупки. Негативное влияние тех шагов ФРС на развивающиеся экономики лучше всего видно по реакции валют этих стран. Это у нас в России резкое падение курса рубля ассоциируется с событиями на Украине, присоединением Крыма и западными санкциями. Но тогдашнее ослабление рубля не сильно отличалось от поведения валют других развивающихся стран. Падать они начали еще в мае 2013 г., когда бывший в то время главой ФРС Бен Бернанке только анонсировал сворачивание программы QE в 2014 г. И если за базу принять апрель 2013 г., то к январю 2016 г. рубль полегчал на 60%, турецкая лира на 40%, мексиканский песо на 32%, бразильский реал на 51%, а аргентинский песо так и вовсе на 62%.