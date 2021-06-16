ФРС сохранила базовую ставку на уровне 0–0,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, сохранила базовую ставку на уровне 0–0,25% годовых. Об этом говорится в заявлении регулятора.
«Комитет (по операциям на открытом рынке — прим. ред.) решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 0 до 1/4 процента и ожидает, что будет целесообразно поддерживать этот целевой диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, согласованных с комитетом, а рост инфляции — целевых 2%», — следует из заявления.
Регулятор подчеркнул, что прогресс в области вакцинации снизил распространение COVID-19 в стране. На фоне этого показатели экономической активности и занятости улучшились. Отрасли, наиболее пострадавшие от пандемии, остаются слабыми, но в них наблюдается улучшение, отметили в ФРС. «Инфляция выросла, что в значительной степени связано с переходными факторами. Общие финансовые условия остаются благоприятными, частично отражая меры политики по поддержке экономики и притока кредитов домашним хозяйствам и предприятиям США», — отмечается в заявлении.
В связи с этим ФРС улучшила прогноз по ВВП страны и сохранила прогноз по безработице на 2021 г. Регулятор прогнозирует, что ВВП США в 2021 г. увеличится до 7% (ранее прогноз был 6,5%), в 2022 г. рост прогнозируется на уровне 3,3% (аналогично прошлому прогнозу ФРС). Прогноз по безработице на 2021 г. был сохранен на уровне 4,5%. На 2022 г. ФРС прогнозирует снижение безработицы с 3,9% до 3,8%.