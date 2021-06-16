Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Экономика

ФРС сохранила базовую ставку на уровне 0–0,25%

Ведомости

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, сохранила базовую ставку на уровне 0–0,25% годовых. Об этом говорится в заявлении регулятора.

«Комитет (по операциям на открытом рынке — прим. ред.) решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 0 до 1/4 процента и ожидает, что будет целесообразно поддерживать этот целевой диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, согласованных с комитетом, а рост инфляции — целевых 2%», — следует из заявления. 

Регулятор подчеркнул, что прогресс в области вакцинации снизил распространение COVID-19 в стране. На фоне этого показатели экономической активности и занятости улучшились. Отрасли, наиболее пострадавшие от пандемии, остаются слабыми, но в них наблюдается улучшение, отметили в ФРС. «Инфляция выросла, что в значительной степени связано с переходными факторами. Общие финансовые условия остаются благоприятными, частично отражая меры политики по поддержке экономики и притока кредитов домашним хозяйствам и предприятиям США», — отмечается в заявлении. 

В связи с этим ФРС улучшила прогноз по ВВП страны и сохранила прогноз по безработице на 2021 г. Регулятор прогнозирует, что ВВП США в 2021 г. увеличится до 7% (ранее прогноз был 6,5%), в 2022 г. рост прогнозируется на уровне 3,3% (аналогично прошлому прогнозу ФРС).  Прогноз по безработице на 2021 г. был сохранен на уровне 4,5%. На 2022 г. ФРС прогнозирует снижение безработицы с 3,9% до 3,8%.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных