ФРС сохранила базовую ставку на уровне 0–0,25%

В связи с этим ФРС улучшила прогноз по ВВП страны и сохранила прогноз по безработице на 2021 г. Регулятор прогнозирует, что ВВП США в 2021 г. увеличится до 7% (ранее прогноз был 6,5%), в 2022 г. рост прогнозируется на уровне 3,3% (аналогично прошлому прогнозу ФРС). Прогноз по безработице на 2021 г. был сохранен на уровне 4,5%. На 2022 г. ФРС прогнозирует снижение безработицы с 3,9% до 3,8%.