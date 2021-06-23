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Недельная инфляция в России сохранилась на прежнем уровне

Ведомости

Цены на потребительские товары в России за период с 16 по 21 июня выросли на 0,12%, следует из материалов Росстата. Таким образом, показатель сохранился на уровне предыдущей недели.

За прошедшую неделю сильнее всего из продуктов питания подорожали овощи и фрукты: на 1,5% в совокупности. Это больше, чем 1,2%, зафиксированные неделей ранее. Выше других поднялись цены на морковь — на 10,79% по сравнению с предыдущей неделей. Картофель за неделю подорожал на 6,77%, белокочанная капуста выросла в цене на 4,6%. При этом на 6% за неделю подешевели огурцы, а на 4,5% — помидоры.

Среди других категорий продуктов сильнее всего увеличилась стоимость мясных консервов для детского питания — на 0,7%. Баранина и гречка подорожали на 0,5%, свинина— на 0,2%. Хлеб вырос в цене на 0,1%.

Стоимость сахара увеличилась в среднем по России на 0,1%, равно как и подсолнечного масла. При этом яйца подешевели на 3%.

16 июня премьер-министр России Михаил Мишустин призвал Минсельхоз «с максимальным вниманием и ответственностью» мониторить цены на социально значимые продукты питания и оперативно реагировать на возможные изменения, чтобы защитить интересы российских потребителей. В мае рост цен на данную категорию товаров составил 8,07% в годовом выражении. При этом целевая инфляция, установленная Банком России, составляет 4%.

Ранее по теме: Мишустин призвал оперативно реагировать на изменение цен на продукты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных