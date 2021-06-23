Недельная инфляция в России сохранилась на прежнем уровне

За прошедшую неделю сильнее всего из продуктов питания подорожали овощи и фрукты: на 1,5% в совокупности. Это больше, чем 1,2%, зафиксированные неделей ранее. Выше других поднялись цены на морковь — на 10,79% по сравнению с предыдущей неделей. Картофель за неделю подорожал на 6,77%, белокочанная капуста выросла в цене на 4,6%. При этом на 6% за неделю подешевели огурцы, а на 4,5% — помидоры.