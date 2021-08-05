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Решетников исключил продление госрегулирования цен на подсолнечное масло

Ведомости

Соглашение о фиксированных оптовых и розничных ценах на подсолнечное масло в России не будут продлевать после 1 октября, заявил журналистам министр экономического развития Максим Решетников.

«Постоянно действующих механизмов, которые приняты, будет достаточно, поэтому соглашения закончат свое действие», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

В декабре прошлого года после того, как президент России Владимир Путин указал на подорожание подсолнечного масла почти на 24% за год, правительство зафиксировало предельные цены на данный продукт. Так, верхняя граница его оптовой стоимости была установлена на уровне 95 руб. за литр, розничной — 110 руб. за литр. Изначально предполагалось, что мера будет действовать до 1 апреля, однако впоследствии ее продлили до 1 октября.

Аналогичная ситуация сложилась тогда и с сахаром, который подорожал в декабре более чем на 70% год к году. Его максимальную оптовую стоимость зафиксировали на уровне 36 руб. за кг, розничную — 46 руб. за кг. Госрегулирование цен на данный продукт было отменено после 1 апреля. Однако неформально производители и ритейлеры договорились о дальнейшем соблюдении действовавших условий.

По данным Росстата, в июне этого года по отношению к тому же месяцу 2020 г. подсолнечное масло подорожало на 27,46%, сахар — на 43,79%. Ко 2 августа с декабря прошлого года цены на подсолнечное масло в России выросли на 5,55%, сахара — на 3,29%.

Отказаться от госрегулирования цен неоднократно призывала председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она сказала, что административные меры можно применять только в краткосрочной перспективе, и предупредила, что такие шаги могут привести к «консервации дисбаланса спроса и предложения», «разрастанию этого дисбаланса» и снижению мотивации производителей вкладывать средства в производство тех или иных продуктов.

Ранее по теме: Кудрин назвал альтернативу госрегулированию цен
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных