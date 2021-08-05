Решетников исключил продление госрегулирования цен на подсолнечное масло

В декабре прошлого года после того, как президент России Владимир Путин указал на подорожание подсолнечного масла почти на 24% за год, правительство зафиксировало предельные цены на данный продукт. Так, верхняя граница его оптовой стоимости была установлена на уровне 95 руб. за литр, розничной — 110 руб. за литр. Изначально предполагалось, что мера будет действовать до 1 апреля, однако впоследствии ее продлили до 1 октября.