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Голикова заявила о сохранении 3 млн рабочих мест благодаря удаленке

Ведомости

Введение дистанционной занятости позволило российским работодателям сохранить почти 3 млн рабочих мест, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания партии «Единая Россия». Трансляция мероприятия велась на странице фракции во «ВКонтакте».

«Дистанционная занятость дала нам возможность и возможность работодателям сохранить в рамках дистанционной занятости практически 3 млн рабочих мест. В условиях пандемии это очень серьезное решение, которое помогло и сохранить рабочие места, и сохранить людей, а главное — сохранить их доход», — сказала она.

По данным Росстата, уровень бедности в России во II квартале этого года составил 4,9% после 5,6% в I квартале. В июне численность рабочей силы в стране была на уровне 75,3 млн человек, из них 71,7 млн граждан считались официально занятыми.

Ранее опрос, проведенный сервисом по поиску трудоустройства hh.ru, показал, что 51% россиян сейчас работают в офисах. 22% граждан осуществляют свою деятельность в гибридном формате, несколько раз в неделю оставаясь дома. Примерно столько же трудятся удаленно.

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин отменил требование по обязательному переводу 30% сотрудников на удаленную работу, включая работников старше 65 лет. Мера была реализована на фоне распространения коронавируса в городе.

Ранее по теме: Каждый третий россиянин готов потерять в зарплате ради перехода на удаленку

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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