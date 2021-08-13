Голикова заявила о сохранении 3 млн рабочих мест благодаря удаленке
Введение дистанционной занятости позволило российским работодателям сохранить почти 3 млн рабочих мест, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания партии «Единая Россия». Трансляция мероприятия велась на странице фракции во «ВКонтакте».
«Дистанционная занятость дала нам возможность и возможность работодателям сохранить в рамках дистанционной занятости практически 3 млн рабочих мест. В условиях пандемии это очень серьезное решение, которое помогло и сохранить рабочие места, и сохранить людей, а главное — сохранить их доход», — сказала она.
По данным Росстата, уровень бедности в России во II квартале этого года составил 4,9% после 5,6% в I квартале. В июне численность рабочей силы в стране была на уровне 75,3 млн человек, из них 71,7 млн граждан считались официально занятыми.
Ранее опрос, проведенный сервисом по поиску трудоустройства hh.ru, показал, что 51% россиян сейчас работают в офисах. 22% граждан осуществляют свою деятельность в гибридном формате, несколько раз в неделю оставаясь дома. Примерно столько же трудятся удаленно.
Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин отменил требование по обязательному переводу 30% сотрудников на удаленную работу, включая работников старше 65 лет. Мера была реализована на фоне распространения коронавируса в городе.