ФАС начала антикартельные проверки производителей арматуры в России

По данным Росстата, цены на металл стабильно растут в России как минимум с осени 2020 г. Так, например, в ноябре цены на различные виды металлопродукции выросли на 5,2–38,8%, в декабре – на 8,7–11,9%, в январе – на 10,1–36,5%, в феврале – на 13–30%, в марте – на 11,6–26,2%, в апреле – на 11,4–43,8%. В мае рост цен на металл в обрабатывающих производствах составил 19–32,7%. В июле Минэкономразвития спрогнозировало дальнейший рост цен на металлы из-за опережающего роста спроса как минимум до осени.