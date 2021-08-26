ФАС начала антикартельные проверки производителей арматуры в России
«По итогам анализа имеющейся в распоряжении ведомства информации установлены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о наличии в действиях крупнейших производителей арматуры признаков заключения и реализации ценового сговора, направленного на повышение и поддержание отпускных цен на арматуру», — пояснили в ведомстве. Там отметили, что в России с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года «цены на арматуру существенно выросли (более 50%)».
Теперь ФАС проверит крупнейших производителей арматуры — «НЛМК», «Новосталь-М», «Тулачермет-сталь», ООО УК «ПМХ» — на предмет заключения антиконкурентного соглашения (ст.11 Закона о защите конкуренции), а также произведет оценку ценообразования и причины возможного необоснованного повышения цен.
Ведомство в конце апреля уже возбуждало дела против «Северстали», ММК и НЛМК из-за монопольно высоких цен на рынке плоского проката. Это произошло после данного в том же месяце поручения президента Владимира Путина проверить причины роста цен на новостройки. Сейчас, как заверили в ФАС, расследование дел против этих компаний продолжается. Рост цен на металл называл одной из причин удорожания нового жилья вице-премьер Марат Хуснуллин, а вице-премьер Андрей Белоусов заявил о нанесенном государству металлургами ущербу на 100 млрд руб.
По данным Росстата, цены на металл стабильно растут в России как минимум с осени 2020 г. Так, например, в ноябре цены на различные виды металлопродукции выросли на 5,2–38,8%, в декабре – на 8,7–11,9%, в январе – на 10,1–36,5%, в феврале – на 13–30%, в марте – на 11,6–26,2%, в апреле – на 11,4–43,8%. В мае рост цен на металл в обрабатывающих производствах составил 19–32,7%. В июле Минэкономразвития спрогнозировало дальнейший рост цен на металлы из-за опережающего роста спроса как минимум до осени.
В начале августа Путин объявил, что с 1 января 2022 г. для российских металлургов повысят налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). По его словам, это необходимо для сдерживания цен на металл внутри страны. По мнению Путина, они растут в связи с провоцируемым металлургами дефицитом металла из-за его усиленного вывоза за рубеж для получения металлургами сверхприбылей. Сверхприбыли же гарантируются ростом цен на металл на мировых рынках из-за последствий пандемии. Кроме того, Евразийская экономическая комиссия рассматривает вопрос введения ограничения экспорта лома за пределы стран ЕАЭС.