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ФАС начала антикартельные проверки производителей арматуры в России

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала антикартельные проверки крупнейших производителей арматуры в России — НЛМК, «Новосталь-М», «Тулачермет-сталь», ООО УК «ПМХ». Поводом для проверки стал рост цен на арматуру на 50% за год, сообщает пресс-служба ведомства.

«По итогам анализа имеющейся в распоряжении ведомства информации установлены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о наличии в действиях крупнейших производителей арматуры признаков заключения и реализации ценового сговора, направленного на повышение и поддержание отпускных цен на арматуру», — пояснили в ведомстве. Там отметили, что в России с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года «цены на арматуру существенно выросли (более 50%)».

Теперь ФАС проверит крупнейших производителей арматуры — «НЛМК», «Новосталь-М», «Тулачермет-сталь», ООО УК «ПМХ» — на предмет заключения антиконкурентного соглашения (ст.11 Закона о защите конкуренции), а также произведет оценку ценообразования и причины возможного необоснованного повышения цен.

Ведомство в конце апреля уже возбуждало дела против «Северстали», ММК и НЛМК из-за монопольно высоких цен на рынке плоского проката. Это произошло после данного в том же месяце поручения президента Владимира Путина проверить причины роста цен на новостройки. Сейчас, как заверили в ФАС, расследование дел против этих компаний продолжается. Рост цен на металл называл одной из причин удорожания нового жилья вице-премьер Марат Хуснуллин, а вице-премьер Андрей Белоусов заявил о нанесенном государству металлургами ущербу на 100 млрд руб.

По данным Росстата, цены на металл стабильно растут в России как минимум с осени 2020 г. Так, например, в ноябре цены на различные виды металлопродукции выросли на 5,2–38,8%, в декабре – на 8,7–11,9%, в январе – на 10,1–36,5%, в феврале – на 13–30%, в марте – на 11,6–26,2%, в апреле – на 11,4–43,8%. В мае рост цен на металл в обрабатывающих производствах составил 19–32,7%. В июле Минэкономразвития спрогнозировало дальнейший рост цен на металлы из-за опережающего роста спроса как минимум до осени.

В начале августа Путин объявил, что с 1 января 2022 г. для российских металлургов повысят налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). По его словам, это необходимо для сдерживания цен на металл внутри страны. По мнению Путина, они растут в связи с провоцируемым металлургами дефицитом металла из-за его усиленного вывоза за рубеж для получения металлургами сверхприбылей. Сверхприбыли же гарантируются ростом цен на металл на мировых рынках из-за последствий пандемии. Кроме того, Евразийская экономическая комиссия рассматривает вопрос введения ограничения экспорта лома за пределы стран ЕАЭС.

Ранее по теме: «Рост цен на сталь не может продолжаться бесконечно»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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