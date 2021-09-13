Цены на электричество в Европе резко выросли из-за простоя ветряков
Цены на электричество в ключевых странах Европы выросли в несколько раз и достигли многолетних рекордов на фоне падения объемов поставок природного газа, конкуренции на рынке поставщиков и отсутствия ветра для выработки ветровой генерации, сообщает Financial Times.
Так, в Германии стоимость оптовых поставок электроэнергии на следующий год достигла 90 евро за мегаватт в час, что почти в два раза больше цен в начале года. В Великобритании стоимость закупки электроэнергии у электростанций достигает 4000 фунтов за мегаватт в час (от 3750 до 4950 фунтов стерлингов за МВтч). В связи с этим высокие закупочные цены предлагаются даже угольными энергоблоками, которые в Великобритании собирались закрыть в ближайшие годы.
Согласно данным энергетической компании National Grid, в Великобритании в понедельник 13 сентября ветер на фоне установившейся погоды обеспечивал лишь 4,9% выработки электроэнергии при среднегодовом показателе в 18%. В то же время до такого уровня выросла планируемая к окончательному закрытию угольная генерация, удвоившись в объемах с начала года.
На это накладывается падение поставок природного газа из России и рекордно низкие уровни заполняемости европейских подземных газохранилищ (ПГХ). Глава отдела рынков электроэнергии и газа в консалтинговой компании Rystad Energy Карлос Торрес-Диас пояснил газете, что рост цен на электричество также совпал с обострившейся конкуренцией в Азии за поставки сжиженного газа. Эксперт отметил, что рекордные цены на электричество объясняются исключительно конъюнктурой на рынке сырья, а не динамикой потребления.
Ранее сегодня стоимость октябрьского фьючерса на газ на нидерландском газовом хабе TTF побила несколько исторических рекордов, преодолев сначала отметку в $730 за 1 тыс. куб. м, а затем к концу дня достигла $760,4 за 1 тыс. куб. м. До этого, 9 сентября, стоимость газа в Европе впервые в истории превысила $700 за 1000 куб. м. С конца августа его цена возросла примерно на 20 евро за МВт\ч.
10 сентября президент России Владимир Путин заявил, что цены на газ в Европе рекордно растут из-за политики Еврокомиссии с упором на биржевые механизмы в определении цен на газ. В то же время в начале августа «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности для поставки газа через украинскую и польскую ГТС, а в том же месяце на заводе компании в Новом Уренгое произошла авария, из-за чего значительно упала прокачка по газопроводу «Ямал-Европа».