Цены на электричество в Европе резко выросли из-за простоя ветряков

Так, в Германии стоимость оптовых поставок электроэнергии на следующий год достигла 90 евро за мегаватт в час, что почти в два раза больше цен в начале года. В Великобритании стоимость закупки электроэнергии у электростанций достигает 4000 фунтов за мегаватт в час (от 3750 до 4950 фунтов стерлингов за МВтч). В связи с этим высокие закупочные цены предлагаются даже угольными энергоблоками, которые в Великобритании собирались закрыть в ближайшие годы.