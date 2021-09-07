В Британии возобновили использование угольной ТЭС из-за рекордных цен на газ
В Великобритании запустили старую законсервированную теплоэлектростанцию West Burton A, работающую на угле, из-за рекордных цен на газ и падения выработки электричества ветряками. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на энергокомпанию National Grid ESO.
Как подтвердили изданию, угольная ТЭС была вновь запущена в этот понедельник, 6 сентября. Благодаря этому доля угля в выработке электроэнергии в стране уже к 7 сентября достигла 2,3%. Для сравнения: в 2020 г. доля угольной электроэнергетики в Великобритании составляла 1,6%.
Этот всплеск использования угля происходит на фоне обещаний правительства страны и National Grid через три года полностью отказаться от сжигания угля в рамках перехода на более экологичную генерацию и сокращения выбросов СО2. Пять лет назад доля угля в генерации доходила до 25%. В National Grid тем временем не отрицают планов полного отказа от угля, но допускают временные всплески в его использовании в ближайшие годы.
Накануне стоимость октябрьского фьючерса на газ на нидерландском газовом хабе TTF впервые в истории достигла $654,1 за 1000 куб. м, или 53,68 евро за МВт ч. В середине августа «Газпром» решил не бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину. «Оператор ГТС Украины» предложил на аукционе транзитные мощности на сентябрь в объеме до 15 млн куб. м в сутки. Однако российская монополия забронировала лишь 4,3% из предложенных мощностей — 0,65 млн куб. м в сутки, или 19,5 млн куб. м в сумме на весь сентябрь.
Кроме того, в начале августа «Газпром» также не стал бронировать дополнительные транзитные мощности газопровода Ямал — Европа через Польшу на IV квартал, а также на первые три квартала 2022 г. поквартально.