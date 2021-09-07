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В Британии возобновили использование угольной ТЭС из-за рекордных цен на газ

Ведомости

В Великобритании запустили старую законсервированную теплоэлектростанцию West Burton A, работающую на угле, из-за рекордных цен на газ и падения выработки электричества ветряками. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на энергокомпанию National Grid ESO.

Как подтвердили изданию, угольная ТЭС была вновь запущена в этот понедельник, 6 сентября. Благодаря этому доля угля в выработке электроэнергии в стране уже к 7 сентября достигла 2,3%. Для сравнения: в 2020 г. доля угольной электроэнергетики в Великобритании составляла 1,6%.

Этот всплеск использования угля происходит на фоне обещаний правительства страны и National Grid через три года полностью отказаться от сжигания угля в рамках перехода на более экологичную генерацию и сокращения выбросов СО2. Пять лет назад доля угля в генерации доходила до 25%. В National Grid тем временем не отрицают планов полного отказа от угля, но допускают временные всплески в его использовании в ближайшие годы.

Накануне стоимость октябрьского фьючерса на газ на нидерландском газовом хабе TTF впервые в истории достигла $654,1 за 1000 куб. м, или 53,68 евро за МВт ч.  В середине августа «Газпром» решил не бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину. «Оператор ГТС Украины» предложил на аукционе транзитные мощности на сентябрь в объеме до 15 млн куб. м в сутки. Однако российская монополия забронировала лишь 4,3% из предложенных мощностей — 0,65 млн куб. м в сутки, или 19,5 млн куб. м в сумме на весь сентябрь.

Кроме того, в начале августа «Газпром» также не стал бронировать дополнительные транзитные мощности газопровода Ямал — Европа через Польшу на IV квартал, а также на первые три квартала 2022 г. поквартально.

Ранее по теме: Цена на газ в Европе выросла выше $650 за тысячу кубометров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных