Росстат хочет изменить методы оценки уровня бедности

По данным Росстата, по итогам первого полугодия за чертой бедности в России проживали 13,1% населения (19,1 млн человек). В 2020 г. этот показатель составил 12,1%, что эквивалентно 17,8 млн человек. Как указывают в самом ведомстве, данные за 2021 г. нельзя сопоставлять с предыдущими периодами из-за изменений в расчете прожиточного минимума: раньше он формировался ежеквартально на основе стоимостной оценки потребительской корзины, а теперь его величина устанавливается на календарный год в размере 44,2% от значения медианы среднедушевого дохода за год, предшествующий прошлому отчетному периоду.