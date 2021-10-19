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Росстат хочет изменить методы оценки уровня бедности

Ведомости

Росстат ищет подрядчика, который поможет ведомству улучшить методы учета финансового положения населения. На тендер, размещенный на сайте госзакупок, обратил внимание РБК. Сумма лота составляет 3,52 млн руб., работа должна быть выполнена к середине декабря текущего года, следует из документации.

Авторы исследования должны будут, в том числе, подготовить рекомендации по применению лонгитюдного подхода к выборочному наблюдению за доходами населения и социальными выплатами. Такой метод исследования охватывает одних и тех же респондентов на протяжении длительного периода времени (минимум год), что позволяет отследить долгосрочные паттерны. Сейчас Росстат каждый раз наблюдает разные населенные пункты и домохозяйства, что не всегда позволяет выявить тенденцию. Как говорится в техзадании, внедрить лонгитюдный подход планируется в 2022 г.

Заказанная Росстатом исследовательская работа также позволит ведомству получать больше данных о группах населения, которые отличаются по своим характеристикам от средней выборки. К таким группам относятся, например, многодетные семьи, семьи, состоящие из пенсионеров, граждане с очень высокими или очень низкими доходами и студенческие домохозяйства. 

По итогам тендера Росстат также получит рекомендации по включению натурального социального обеспечения (такого, как бесплатные лекарства и медицинские изделия) и финансовых активов в измерения доходов населения. Как отмечается, в результате такого изменения методов учета может сузиться круг адресатов для получения мер социальной поддержки.

По данным Росстата, по итогам первого полугодия за чертой бедности в России проживали 13,1% населения (19,1 млн человек). В 2020 г. этот показатель составил 12,1%, что эквивалентно 17,8 млн человек. Как указывают в самом ведомстве, данные за 2021 г. нельзя сопоставлять с предыдущими периодами из-за изменений в расчете прожиточного минимума: раньше он формировался ежеквартально на основе стоимостной оценки потребительской корзины, а теперь его величина устанавливается на календарный год в размере 44,2% от значения медианы среднедушевого дохода за год, предшествующий прошлому отчетному периоду.

Ранее президент Владимир Путин назвал бедность одной из главных нерешенных в России проблем. Еще летом правительство было поручено организовать отслеживание уровня доходов малообеспеченных граждан и при необходимости вводить дополнительную соцподдержку.

Ранее по теме: Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту реальных доходов россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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