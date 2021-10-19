Росстат хочет изменить методы оценки уровня бедности
Авторы исследования должны будут, в том числе, подготовить рекомендации по применению лонгитюдного подхода к выборочному наблюдению за доходами населения и социальными выплатами. Такой метод исследования охватывает одних и тех же респондентов на протяжении длительного периода времени (минимум год), что позволяет отследить долгосрочные паттерны. Сейчас Росстат каждый раз наблюдает разные населенные пункты и домохозяйства, что не всегда позволяет выявить тенденцию. Как говорится в техзадании, внедрить лонгитюдный подход планируется в 2022 г.
Заказанная Росстатом исследовательская работа также позволит ведомству получать больше данных о группах населения, которые отличаются по своим характеристикам от средней выборки. К таким группам относятся, например, многодетные семьи, семьи, состоящие из пенсионеров, граждане с очень высокими или очень низкими доходами и студенческие домохозяйства.
По итогам тендера Росстат также получит рекомендации по включению натурального социального обеспечения (такого, как бесплатные лекарства и медицинские изделия) и финансовых активов в измерения доходов населения. Как отмечается, в результате такого изменения методов учета может сузиться круг адресатов для получения мер социальной поддержки.
По данным Росстата, по итогам первого полугодия за чертой бедности в России проживали 13,1% населения (19,1 млн человек). В 2020 г. этот показатель составил 12,1%, что эквивалентно 17,8 млн человек. Как указывают в самом ведомстве, данные за 2021 г. нельзя сопоставлять с предыдущими периодами из-за изменений в расчете прожиточного минимума: раньше он формировался ежеквартально на основе стоимостной оценки потребительской корзины, а теперь его величина устанавливается на календарный год в размере 44,2% от значения медианы среднедушевого дохода за год, предшествующий прошлому отчетному периоду.
Ранее президент Владимир Путин назвал бедность одной из главных нерешенных в России проблем. Еще летом правительство было поручено организовать отслеживание уровня доходов малообеспеченных граждан и при необходимости вводить дополнительную соцподдержку.