Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту реальных доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз по росту реальных располагаемых доходов россиян в 2021 г. с 3% до 2,5%, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства. По данным Росстата, по итогам 2020 г. реальные доходы населения снизились на 2,8%.
«Динамика реальных располагаемых доходов прогнозируется в 2021 г. на уровне 2,5% [роста]», — сообщили в Минэке. В предыдущем прогнозе ожидался рост доходов на 3%. В министерстве пояснили, что рост будет носить восстановительный характер и будет обеспечен увеличением трудовых доходов россиян за счет роста реальных зарплат и восстановления численности трудоустроенных. Также повлияют на рост доходов увеличение поступлений от собственности и предпринимательской деятельности. В России действуют адресные меры поддержки семей с детьми, безработных и нуждающихся, добавили в пресс-службе. Стратегические инициативы и единый план достижения национальных целей, которые были приняты правительством, нацелены на восстановление доходов россиян.
По данным Росстата, по итогам первого полугодия 2021 г. за чертой бедности в России проживали 19,1 млн человек, или 13,1% населения. В I квартале доля граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума составила 14,4%, или 21,1 млн людей. Во II квартале — 12,1%, или 17,7 млн человек соответственно. Величина прожиточного минимума в России в 2021 г. составляет 11 653 руб.
Объем реальных располагаемых доходов россиян — средств, которые остаются у них после внесения обязательных платежей, скорректированных на инфляцию, — в первом полугодии вырос на 1,7%. При этом в I квартале он упал на 3,7% в годовом выражении, а во II квартале вырос на 6,8%.
Безработица в России по итогам II квартала составила 4,9%, или 3,7 млн человек. Затем она продолжила снижаться и к августу достигла 4,4%, или 3,4 млн человек. Этот показатель стал минимальным в России с августа 2019 г. Средняя зарплата в России по итогам полугодия составила 54 595 руб. В реальном выражении она выросла на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.
На фоне пандемии реальные располагаемые доходы россиян, по оценке Росстата, по итогам 2020 г. упали на 3,5%. Показатель на 10,6% отстает от уровня 2013 г. — последнего года устойчивого роста доходов. На прошлой неделе Минэкономразвития резко повысило прогноз по инфляции по итогам 2021 г. — с 5,8 до 7,4%. Главной причиной этого стало ускорение продовольственной инфляции — удорожания плодоовощной продукции, связанного с существенным отставанием темпов уборки урожая ввиду погодных условий и нехватки рабочей силы в ряде регионов в условиях карантинных ограничений.