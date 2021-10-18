Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту реальных доходов россиян

«Динамика реальных располагаемых доходов прогнозируется в 2021 г. на уровне 2,5% [роста]», — сообщили в Минэке. В предыдущем прогнозе ожидался рост доходов на 3%. В министерстве пояснили, что рост будет носить восстановительный характер и будет обеспечен увеличением трудовых доходов россиян за счет роста реальных зарплат и восстановления численности трудоустроенных. Также повлияют на рост доходов увеличение поступлений от собственности и предпринимательской деятельности. В России действуют адресные меры поддержки семей с детьми, безработных и нуждающихся, добавили в пресс-службе. Стратегические инициативы и единый план достижения национальных целей, которые были приняты правительством, нацелены на восстановление доходов россиян.