Товарооборот России и Китая вырос на треть с начала года

Ранее ФТС сообщила, что положительное внешнеторговое сальдо России в январе — июне 2021 г. составило $71,7 млрд — на $15,8 млрд (28,3%) больше показателя за январь — июнь 2020 г. Экспорт из России за первое полугодие 2021 г. вырос к аналогичному периоду прошлого года на 28,4% до $209,4 млрд, а импорт — на 28,4% до $137,6 млрд.