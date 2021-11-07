Товарооборот России и Китая вырос на треть с начала года
Товарооборот России и Китая с января по октябрь вырос в годовом исчислении на 30,9% и составил $115,66 млрд, следует из данных Главного таможенного управления КНР, передает ТАСС.
Экспорт китайских товаров и услуг в Россию за 10 месяцев вырос на 30,6% и составил около $52,9 млрд. Импорт в КНР вырос до $62,76 млрд, рост составил 31,2%.
По данным таможенного управления Китая, по сравнению с прошлым годом положительное сальдо России увеличилось на 41,3%, за десять месяцев показатель достиг $9,85 млрд. В октябре товарооборот двух стран составил $13 млрд.
По итогам 2020 г. поставки товаров и услуг в обе страны снизились на 2,9% до $107,76 млрд.
Россия в 2021 г. выйдет на уровень допандемийного 2019 г. по товарообороту, что свидетельствует о восстановлении экономики, говорил в августе глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Ранее ФТС сообщила, что положительное внешнеторговое сальдо России в январе — июне 2021 г. составило $71,7 млрд — на $15,8 млрд (28,3%) больше показателя за январь — июнь 2020 г. Экспорт из России за первое полугодие 2021 г. вырос к аналогичному периоду прошлого года на 28,4% до $209,4 млрд, а импорт — на 28,4% до $137,6 млрд.