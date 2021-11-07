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Экономика

Товарооборот России и Китая вырос на треть с начала года

Ведомости

Товарооборот России и Китая с января по октябрь вырос в годовом исчислении на 30,9% и составил $115,66 млрд, следует из данных Главного таможенного управления КНР, передает ТАСС.

Экспорт китайских товаров и услуг в Россию за 10 месяцев вырос на 30,6% и составил около $52,9 млрд. Импорт в КНР вырос до $62,76 млрд, рост составил  31,2%.

По данным таможенного управления Китая, по сравнению с прошлым годом положительное сальдо России увеличилось на 41,3%, за десять месяцев показатель достиг $9,85 млрд. В октябре товарооборот двух стран составил $13 млрд.

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По итогам 2020 г. поставки товаров и услуг в обе страны снизились на 2,9% до $107,76 млрд. 

Россия в 2021 г. выйдет на уровень допандемийного 2019 г. по товарообороту, что свидетельствует о восстановлении экономики, говорил в августе глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Ранее ФТС сообщила, что положительное внешнеторговое сальдо России в январе — июне 2021 г. составило $71,7 млрд — на $15,8 млрд (28,3%) больше показателя за январь — июнь 2020 г. Экспорт из России за первое полугодие 2021 г. вырос к аналогичному периоду прошлого года на 28,4% до $209,4 млрд, а импорт — на 28,4% до $137,6 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных