В ФТС ожидают возвращения к допандемийному уровню товарооборота до конца года

«Мы считаем, что по товарообороту в этом году мы выйдем на уровень 2019 г. У нас в этом году товарооборот по шести месяцам составил $340 млрд, это на 27% больше, чем в прошлом году», — сказал Булавин. По его словам, за первое полугодие ФТС перечислила в бюджет 2,96 трлн руб., что на 28%, или 652 млрд руб., больше прогнозного задания. Платежи по импорту составили 2,031 трлн руб., платежи по экспорту – около 900 млрд руб.