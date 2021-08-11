В ФТС ожидают возвращения к допандемийному уровню товарооборота до конца года
Россия в 2021 г. выйдет на уровень допандемийного 2019 г. по товарообороту, что свидетельствует о восстановлении экономики. Об этом заявил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным., передает пресс-служба правительства.
«Мы считаем, что по товарообороту в этом году мы выйдем на уровень 2019 г. У нас в этом году товарооборот по шести месяцам составил $340 млрд, это на 27% больше, чем в прошлом году», — сказал Булавин. По его словам, за первое полугодие ФТС перечислила в бюджет 2,96 трлн руб., что на 28%, или 652 млрд руб., больше прогнозного задания. Платежи по импорту составили 2,031 трлн руб., платежи по экспорту – около 900 млрд руб.
«Тенденция такая, что стали больше завозить машин, механизмов, технологических линий, изделий из пластмасс. Всё это свидетельствует о том, что наша экономика возрождается», — считает Булавин. Он уточнил, что по итогам первого полугодия среди основных партнёров России по взаимной торговле на первом месте находится Китай, следом идут Германия и Голландия. В пятерку также входят Белоруссия и США.
Ранее ФТС сообщила, что положительное внешнеторговое сальдо России в январе-июне 2021 г. составило $71,7 млрд — на $15,8 млрд (28,3%) больше показателя за январь-июнь 2020 г. Экспорт из России за первое полугодие 2021 г. вырос к аналогичному периоду прошлого года на 28,4% до $209,4 млрд, а импорт — на 28,4% до $137,6 млрд. Внешнеторговый оборот за январь-июнь составил $347 млрд. В экспорте на продукцию ТЭК пришлось 53,8%, металлы и металлопродукцию — 10,7%, товары химпрома — 7,7%, продовольствие и сырье для него — 7,3%, машины и оборудование — 6,5%, продукцию лесопромышленного комплекса — 3,6%. В импорте почти половина пришлась на машины и оборудование — 49,5%.