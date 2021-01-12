Россия стала одним из главных торговых партнеров Украины в 2020 году

«Страны, из которых импортировали больше всего товаров на Украину: Китай – $8,3 млрд, Германия – $5,1 млрд, Россия – $4,6 млрд. Экспортировали из Украины больше всего в Китай – $7,1 млрд, Польшу – $3,3 млрд, Россию – $2,7 млрд», – говорится в сообщении. По данным таможенной службы, импорт товаров на Украину сократился на 10,3% – до $54,2 млрд, экспорт из страны – на 1,7% – до $49,2 млрд.