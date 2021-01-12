Россия стала одним из главных торговых партнеров Украины в 2020 году
Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Украины в 2020 г., сообщила Государственная таможенная служба Украины на своей странице в Facebook.
«Страны, из которых импортировали больше всего товаров на Украину: Китай – $8,3 млрд, Германия – $5,1 млрд, Россия – $4,6 млрд. Экспортировали из Украины больше всего в Китай – $7,1 млрд, Польшу – $3,3 млрд, Россию – $2,7 млрд», – говорится в сообщении. По данным таможенной службы, импорт товаров на Украину сократился на 10,3% – до $54,2 млрд, экспорт из страны – на 1,7% – до $49,2 млрд.
Основу экспорта Украины в 2020 г. составили: зерно ($9,4 млрд), черные металлы ($7,7 млрд), жиры и масла животного или растительного происхождения (по $5,8 млрд). Основу импорта составили: минеральное топливо, нефть и продукты ее переработки ($8 млрд), реакторы, котлы, автомобили, оборудование и механические устройства ($6,1 млрд), наземный транспорт ($5,5 млрд), рассказали в ведомстве.
В декабре 2020 г. Россия продлила срок действия продовольственного эмбарго в отношении ряда стран, в том числе Украины, до конца 2021 г. Также в декабре правительство Украины продлило до 31 декабря 2021 г. действие пошлин на импорт дизельного топлива, сжиженного газа и большинства сортов угля из России.
Также в декабре прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин расширил санкционный список в отношении Украины.