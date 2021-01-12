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Россия стала одним из главных торговых партнеров Украины в 2020 году

Ведомости

Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Украины в 2020 г., сообщила Государственная таможенная служба Украины на своей странице в Facebook.

«Страны, из которых импортировали больше всего товаров на Украину: Китай – $8,3 млрд, Германия – $5,1 млрд, Россия – $4,6 млрд. Экспортировали из Украины больше всего в Китай – $7,1 млрд, Польшу – $3,3 млрд, Россию – $2,7 млрд», – говорится в сообщении. По данным таможенной службы, импорт товаров на Украину сократился на 10,3% – до $54,2 млрд, экспорт из страны – на 1,7% – до $49,2 млрд.

Основу экспорта Украины в 2020 г. составили: зерно ($9,4 млрд), черные металлы ($7,7 млрд), жиры и масла животного или растительного происхождения (по $5,8 млрд). Основу импорта составили: минеральное топливо, нефть и продукты ее переработки ($8 млрд), реакторы, котлы, автомобили, оборудование и механические устройства ($6,1 млрд), наземный транспорт ($5,5 млрд), рассказали в ведомстве.

В декабре 2020 г. Россия продлила срок действия продовольственного эмбарго в отношении ряда стран, в том числе Украины, до конца 2021 г. Также в декабре правительство Украины продлило до 31 декабря 2021 г. действие пошлин на импорт дизельного топлива, сжиженного газа и большинства сортов угля из России. 

Также в декабре прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин расширил санкционный список в отношении Украины.

Ранее по теме: Украина продлила действие пошлин на уголь и сжиженный газ из России
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных