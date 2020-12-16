Украина продлила действие пошлин на уголь и сжиженный газ из России

Постановлением от 17 августа специальная пошлина была введена до конца этого года. Размеры пошлин составляют: 65% на импорт угля, за исключением антрацита, угля для металлургии и для производства электроэнергии и тепла, 4% на дизельное топливо и 3% на сжиженный газ.