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Украина продлила действие пошлин на уголь и сжиженный газ из России

Ведомости

Правительство Украины на заседании продлило до 31 декабря 2021 г. действие пошлин на импорт дизельного топлива, сжиженного газа и большинства сортов угля из России. Изменения внесены в постановление от 17 августа 2020 г.

«Предлагается продлить на 2021 год меры в ответ на продолжение Российской Федерацией торговых запретов и ограничений в отношении Украины с целью обеспечения защиты национальных интересов и безопасности Украины», — приводит ТАСС выдержку из документа.

Постановлением от 17 августа специальная пошлина была введена до конца этого года. Размеры пошлин составляют: 65% на импорт угля, за исключением антрацита, угля для металлургии и для производства электроэнергии и тепла, 4% на дизельное топливо и 3% на сжиженный газ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных