Украина продлила действие пошлин на уголь и сжиженный газ из России
Правительство Украины на заседании продлило до 31 декабря 2021 г. действие пошлин на импорт дизельного топлива, сжиженного газа и большинства сортов угля из России. Изменения внесены в постановление от 17 августа 2020 г.
«Предлагается продлить на 2021 год меры в ответ на продолжение Российской Федерацией торговых запретов и ограничений в отношении Украины с целью обеспечения защиты национальных интересов и безопасности Украины», — приводит ТАСС выдержку из документа.
Постановлением от 17 августа специальная пошлина была введена до конца этого года. Размеры пошлин составляют: 65% на импорт угля, за исключением антрацита, угля для металлургии и для производства электроэнергии и тепла, 4% на дизельное топливо и 3% на сжиженный газ.