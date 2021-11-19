Ведущие российские производители удобрений хотят продлить заморозку цен еще на полгода
Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ, включает 14 крупнейших производителей, в том числе структуры «Фосагро», «Акрона» и «Еврохима») планирует продлить заморозку цен на продукцию еще на полгода, заявил президент организации Андрей Гурьев, который также занимает пост гендиректора «Фосагро».
«Сейчас мы обсуждаем вопрос с правительством с продлением этой фиксации до конца мая 2022 г.», — приводит агентство «Прайм» слова Гурьева. Аналогичные намерения подтвердил и главный исполнительный директор «Еврохима» Владимир Рашевский.
Сдерживание цен члены РАПУ ввели еще летом до завершения осенних полевых работ, до конца октября, однако впоследствии срок действия меры продлили до 31 декабря для подготовки аграриев к весенним полевым работам на фоне резких изменений ценовой конъюнктуры на мировых рынках. Подобное решение приняли также «Уралхим» и «Уралкалий».
«Ведомости» ранее выяснили, что правительство обсуждает заморозку роста цен на минеральные удобрения по крайней мере на весеннюю посевную кампанию следующего года, поскольку у некоторых аграриев затянулись переговоры с поставщиками удобрений. В том числе речь шла о продлении фиксации цен на аммиачную селитру до мая 2022 г. «с приоритетностью и гарантией поставок в российские регионы». Кроме того, обсуждалось сохранение текущего принципа, по которому химические компании держат цены на уровне среднемировых минус транспортные затраты (на 20–30% ниже), и фиксация цены по уровню текущего года, а также жесткие помесячные квоты поставок удобрений на внутренний рынок.
Тему роста цен на удобрения поднял в октябре президент России Владимир Путин в контексте энергокризиса в Европе. Тогда глава государства отметил, что у российских производителей может возникнуть соблазн поднять цены, как только начнут дорожать удобрения, производимые на основе газа. В связи с этим президент поручил правительству разработать комплекс мер, которые обеспечили бы интересы российских аграриев и сдерживали бы рост цен на продовольствие.
Уже в начале ноября кабмин принял решение ограничить экспорт азотных и сложных азотосодержащих удобрений. Мера будет действовать с 1 декабря 2021 г. по 31 мая 2022 г. Лимит на вывоз азотных удобрений составит 5,9 млн тонн, для сложных — 5,35 млн тонн.