Ведущие российские производители удобрений хотят продлить заморозку цен еще на полгода

«Ведомости» ранее выяснили, что правительство обсуждает заморозку роста цен на минеральные удобрения по крайней мере на весеннюю посевную кампанию следующего года, поскольку у некоторых аграриев затянулись переговоры с поставщиками удобрений. В том числе речь шла о продлении фиксации цен на аммиачную селитру до мая 2022 г. «с приоритетностью и гарантией поставок в российские регионы». Кроме того, обсуждалось сохранение текущего принципа, по которому химические компании держат цены на уровне среднемировых минус транспортные затраты (на 20–30% ниже), и фиксация цены по уровню текущего года, а также жесткие помесячные квоты поставок удобрений на внутренний рынок.