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Экономика

Россия и Швейцария обсудили пересмотр налогового соглашения

Ведомости

Министры финансов России и Швейцарии Антон Силуанов и Ули Маурер обсудили возможность пересмотра соглашения между странами об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства.

«В ходе встречи было отмечено, что предложения России по увеличению ставки налога у источника в рамках двустороннего налогового соглашения соответствуют современным тенденциям международного налогообложения в реформировании глобальных правил налогообложения, которые разрабатываются на площадках ОЭСР и G20. Министр подчеркнул, что и Россия, и Швейцария являются участниками данного процесса», — говорится в сообщении.

Министры продолжат обсуждение данного вопроса на следующей встрече. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что доходы в виде дивидендов и процентов, полученные на территории страны, не должны выводиться за рубеж по низкой ставке налога или вовсе без уплаты такового.

В сентябре Минфин сообщил, что направил Швейцарии письмо с предложением изменить соглашение об избежании двойного налогообложения. В Берне в ответ на это заявили о возможности начать переговоры в октябре.

В мае Россия разорвала налоговое соглашение с Нидерландами после отказа этой страны повысить ставки налога на дивиденды и проценты. До этого Минфин договорился о повышении налогов с Кипром, Люксембургом и Мальтой. Общие для всех стран условия: рост базовой ставки налога на дивиденды и проценты до 15%. Предусматриваются исключения, при которых ставка налога составит 5%.

Россия отменяет налоговые льготы, которые делают более выгодным вывод капитала, для пополнения бюджета. Как следствие, пересматриваются соглашения со странами, где условия позволяют снизить ставки на дивиденды со стандартных 15 до 5% или 10%, а также на проценты по займам с 20 до 0%. В целом Минфин ожидает получить от пересмотра СИДН с «транзитными странами» порядка 150 млрд руб. дополнительных доходов в год.

Ранее по теме: Россия предложила Швейцарии отменить льготы по дивидендам из России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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