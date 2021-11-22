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Экономика

ФНС выступила против «набегов» налоговиков на карточные переводы

Ведомости

Налоговый контроль в сфере карточных переводов между физическими лицами (p2p-переводов) должен быть аккуратным, не превращаясь в «набеги на бытовую деловую активность граждан», заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров. 

«Если выбирать между наличными и безналичными расчетами, то, конечно, на государственном уровне интереснее именно такая система расчетов [безналичных]. Поэтому, когда мы говорим о налоговом контроле в этой сфере, он должен быть достаточно аккуратен, чтобы это не превращалось в набеги на бытовую деловую активность», — сказал он в интервью РБК.

В то же время Егоров подтвердил, что p2p-переводы находятся в сфере внимания ФНС. Эта сфера имеет большую ценность, так как представляет собой альтернативу наличным расчетам, так что сейчас налоговики предпочитают действовать осторожно, отметил глава ведомства.

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Ранее, 8 октября, «Коммерсантъ» сообщил, что Банк России потребовал у участников платежного рынка до 18 октября предоставить ему данные о выявлении ими операций по выведению средств через p2p-переводы. Регулятор запросил информацию о лимитах и ограничениях по таким операциям, параметрах их мониторинга, способах выявления участников схем хищений денег («дропперов») и механизмах контроля платежей.

ЦБ пояснил, что хочет изучить деятельность участков рынка «по управлению рисками по таким операциям». Он намерен определить лучшие практики по выявлению таких рисков и, возможно, подготовить для банков рекомендации по совершенствованию систем управления рисками.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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