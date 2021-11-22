ФНС выступила против «набегов» налоговиков на карточные переводы

«Если выбирать между наличными и безналичными расчетами, то, конечно, на государственном уровне интереснее именно такая система расчетов [безналичных]. Поэтому, когда мы говорим о налоговом контроле в этой сфере, он должен быть достаточно аккуратен, чтобы это не превращалось в набеги на бытовую деловую активность», — сказал он в интервью РБК.