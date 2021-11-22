Байден может объявить о «вскрытии» нефтяного резерва США 23 ноября

Администрация Байдена обратилась к этим странам, а также к Китаю, с просьбой «распечатать» свои запасы, чтобы снизить цены на нефть на мировом рынке, которые диктуют цены на бензин. Стоимость последнего на американских АЗС обновила семилетние максимумы и выросла за последний год более чем на 60%. Тем временем Байден поручил национальному регулятору, Федеральной торговой комиссии, проверить нефтегазовые компании на причастность к росту цен на бензин.