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Байден может объявить о «вскрытии» нефтяного резерва США 23 ноября

Ведомости

Президент США Джо Байден может сделать заявление о высвобождении части нефти из стратегического нефтяного резерва США — крупнейшего в мире запаса нефти — уже во вторник, 23 ноября. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, Байден объявит о поступлении на рынок более 35 млн баррелей нефти. Аналогичные меры ожидаются и от ряда других крупных импортеров этого вида топлива — Индии, Японии и Южной Кореи.

Администрация Байдена обратилась к этим странам, а также к Китаю, с просьбой «распечатать» свои запасы, чтобы снизить цены на нефть на мировом рынке, которые диктуют цены на бензин. Стоимость последнего на американских АЗС обновила семилетние максимумы и выросла за последний год более чем на 60%. Тем временем Байден поручил национальному регулятору, Федеральной торговой комиссии, проверить нефтегазовые компании на причастность к росту цен на бензин.

Помимо этого, он также предложил ОПЕК+ нарастить нефтедобычу сверх запланированных 400 000 баррелей в сутки ежемесячно, однако нефтяной альянс отверг идею из-за опасений по поводу замедления роста спроса. При этом ранее стало известно, что ОПЕК+ может изменить параметры своей сделки по восстановлению добычи в случае начала распродажи импортерами своих стратегических запасов. 

Ранее по теме: ОПЕК+ может пересмотреть параметры сделки в случае распродажи нефтяных резервов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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