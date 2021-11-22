Байден может объявить о «вскрытии» нефтяного резерва США 23 ноября
Президент США Джо Байден может сделать заявление о высвобождении части нефти из стратегического нефтяного резерва США — крупнейшего в мире запаса нефти — уже во вторник, 23 ноября. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По данным агентства, Байден объявит о поступлении на рынок более 35 млн баррелей нефти. Аналогичные меры ожидаются и от ряда других крупных импортеров этого вида топлива — Индии, Японии и Южной Кореи.
Администрация Байдена обратилась к этим странам, а также к Китаю, с просьбой «распечатать» свои запасы, чтобы снизить цены на нефть на мировом рынке, которые диктуют цены на бензин. Стоимость последнего на американских АЗС обновила семилетние максимумы и выросла за последний год более чем на 60%. Тем временем Байден поручил национальному регулятору, Федеральной торговой комиссии, проверить нефтегазовые компании на причастность к росту цен на бензин.
Помимо этого, он также предложил ОПЕК+ нарастить нефтедобычу сверх запланированных 400 000 баррелей в сутки ежемесячно, однако нефтяной альянс отверг идею из-за опасений по поводу замедления роста спроса. При этом ранее стало известно, что ОПЕК+ может изменить параметры своей сделки по восстановлению добычи в случае начала распродажи импортерами своих стратегических запасов.