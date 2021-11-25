Путин пообещал Вучичу найти приемлемое решение вопроса о поставках газа в Сербию

На сегодняшний день цена декабрьского фьючерса на газ в Европе превышает $1100 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE. В целом топливо стало дорожать быстрыми темпами в конце лета. Если 31 августа фьючерс стоил примерно $600 за тысячу куб. м, то 6 октября его цена приблизилась к $2000 за тысячу куб. м. Затем, после заявления Путина о планах России увеличить поставки газа в Европу, газ подешевел, однако впоследствии вновь стал дорожать. Кризис на европейском газовом рынке обусловлен низкой заполненностью газовых хранилищ в преддверии отопительного сезона. Это, в свою очередь, связано с недостаточной ветрогенерацией из-за установившейся безветренной погоды, а также ограничением предложения со стороны основных поставщиков.