Путин пообещал Вучичу найти приемлемое решение вопроса о поставках газа в Сербию
Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем заявил, что приемлемое для обеих стран решение вопроса о дальнейшей поставке газа будет найдено. Речь главы государства опубликована на сайте Кремля.
«Я знаю, что вас некоторые вопросы особенно беспокоят. Связано это с тем, что заканчивается контракт на поставку природного газа в Сербию. Думаю, что мы договоримся, поручим хозяйствующим субъектам довести эту работу до конца, во всяком случае, найдем такое решение, которое будет, безусловно, приемлемо для наших сербских друзей», — сказал Путин.
Нынешний контракт на поставку российского газа в Сербию был заключен в 2012 г., в конце этого года он истекает. В 2017 г. объемы закачки были увеличены с 1,5 млрд до 2 млрд куб. м в год. По словам Вучича, сейчас Белград покупает газ по $270 за 1000 куб. м, однако на фоне высоких спотовых цен на топливо цена может вырасти до $900.
17 ноября сербский президент заявил о желании заключить с «Газпромом» контракт на 10 лет. Белград хочет закупать у России по 3 млрд куб. м газа ежегодно. Вучич выразил обеспокоенность тем, что в настоящий момент в подземных хранилищах (ПХГ) Сербии находится примерно 161 млн куб. м газа, тогда как с августа, когда в Европе начался энергетический кризис, страна израсходовала 100 млн куб. м.
Вучич добавил, что Белград в качестве первого предложения от Москвы получил формулу контракта, при которой цена газа составила бы $780-790 за 1000 куб. м., однако он не может закупать топливо по такой стоимости.
На сегодняшний день цена декабрьского фьючерса на газ в Европе превышает $1100 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE. В целом топливо стало дорожать быстрыми темпами в конце лета. Если 31 августа фьючерс стоил примерно $600 за тысячу куб. м, то 6 октября его цена приблизилась к $2000 за тысячу куб. м. Затем, после заявления Путина о планах России увеличить поставки газа в Европу, газ подешевел, однако впоследствии вновь стал дорожать. Кризис на европейском газовом рынке обусловлен низкой заполненностью газовых хранилищ в преддверии отопительного сезона. Это, в свою очередь, связано с недостаточной ветрогенерацией из-за установившейся безветренной погоды, а также ограничением предложения со стороны основных поставщиков.