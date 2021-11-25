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Путин пообещал Вучичу найти приемлемое решение вопроса о поставках газа в Сербию

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем заявил, что приемлемое для обеих стран решение вопроса о дальнейшей поставке газа будет найдено. Речь главы государства опубликована на сайте Кремля.

«Я знаю, что вас некоторые вопросы особенно беспокоят. Связано это с тем, что заканчивается контракт на поставку природного газа в Сербию. Думаю, что мы договоримся, поручим хозяйствующим субъектам довести эту работу до конца, во всяком случае, найдем такое решение, которое будет, безусловно, приемлемо для наших сербских друзей», — сказал Путин.

Нынешний контракт на поставку российского газа в Сербию был заключен в 2012 г., в конце этого года он истекает. В 2017 г. объемы закачки были увеличены с 1,5 млрд до 2 млрд куб. м в год. По словам Вучича, сейчас Белград покупает газ по $270 за 1000 куб. м, однако на фоне высоких спотовых цен на топливо цена может вырасти до $900.

17 ноября сербский президент заявил о желании заключить с «Газпромом» контракт на 10 лет. Белград хочет закупать у России по 3 млрд куб. м газа ежегодно. Вучич выразил обеспокоенность тем, что в настоящий момент в подземных хранилищах (ПХГ) Сербии находится примерно 161 млн куб. м газа, тогда как с августа, когда в Европе начался энергетический кризис, страна израсходовала 100 млн куб. м.

Вучич добавил, что Белград в качестве первого предложения от Москвы получил формулу контракта, при которой цена газа составила бы $780-790 за 1000 куб. м., однако он не может закупать топливо по такой стоимости.

На сегодняшний день цена декабрьского фьючерса на газ в Европе превышает $1100 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE. В целом топливо стало дорожать быстрыми темпами в конце лета. Если 31 августа фьючерс стоил примерно $600 за тысячу куб. м, то 6 октября его цена приблизилась к $2000 за тысячу куб. м. Затем, после заявления Путина о планах России увеличить поставки газа в Европу, газ подешевел, однако впоследствии вновь стал дорожать. Кризис на европейском газовом рынке обусловлен низкой заполненностью газовых хранилищ в преддверии отопительного сезона. Это, в свою очередь, связано с недостаточной ветрогенерацией из-за установившейся безветренной погоды, а также ограничением предложения со стороны основных поставщиков.

Ранее по теме: Сербия надеется подписать десятилетний контракт на 3 млрд кубометров газа в год

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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