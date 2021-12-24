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Экономика

Ипотечное кредитование в России выросло почти на треть за год

Ведомости

Объем ипотечного кредитования в России на 1 декабря вырос на 30,1% в годовом выражении, следует из материалов ЦБ.

После постепенной стабилизации темпов роста задолженности в июле — октябре на фоне пересмотра условий госпрограммы субсидирования процентной ставки, в ноябре наблюдался повышенный спрос на кредиты, а рост задолженности составил 2,3%, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ также отметил, что рассмотрит целесообразность дополнительных мер макропруденциальной политики по ипотечным кредитам в I квартале 2022 г. с учетом данных о влиянии ДКП на кредитную активность и о стандартах кредитования за IV квартал 2021 г.

Выдача ипотеки в 2020 г. достигла исторического максимума (1,8 млн кредитов на 4,4 трлн руб.), а ипотечный портфель с учетом секьюритизации превысил 10 трлн руб., что составляет около 9,5% годового ВВП. При этом уже в январе — ноябре 2021 г. российские банки выдали ипотечные кредиты на сумму более 5 трлн руб., сообщал ВТБ.

Аналитики Fitch Ratings в обзоре российских банков за 10 месяцев 2021 г. спрогнозировали, что темпы роста ипотечного кредитования в России будут снижаться в следующем году, однако все равно превысят 15%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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