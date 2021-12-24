Ипотечное кредитование в России выросло почти на треть за год

Выдача ипотеки в 2020 г. достигла исторического максимума (1,8 млн кредитов на 4,4 трлн руб.), а ипотечный портфель с учетом секьюритизации превысил 10 трлн руб., что составляет около 9,5% годового ВВП. При этом уже в январе — ноябре 2021 г. российские банки выдали ипотечные кредиты на сумму более 5 трлн руб., сообщал ВТБ.