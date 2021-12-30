Цена газа в Европе упала ниже $1000 за тысячу кубометров впервые с 6 декабря

Стоимость фьючерса на газ с поставкой в январе на хабе TTF в Нидерландах в четверг снизилась уже седьмую сессию подряд и по состоянию на 19:27 мск достигла $994 за тысячу кубометров. Падение к расчетной цене среды составило 12,3%. В последний раз цены на споте опускались ниже $1000 за тысячу кубометров 6 декабря.