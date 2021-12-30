Цена газа в Европе упала ниже $1000 за тысячу кубометров впервые с 6 декабря
Биржевые цены на газ в Европе 30 декабря упали ниже $1000 за тысячу куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость фьючерса на газ с поставкой в январе на хабе TTF в Нидерландах в четверг снизилась уже седьмую сессию подряд и по состоянию на 19:27 мск достигла $994 за тысячу кубометров. Падение к расчетной цене среды составило 12,3%. В последний раз цены на споте опускались ниже $1000 за тысячу кубометров 6 декабря.
Ранее, 21 декабря, котировки установили рекорд за всю историю торгов — $2224 за тысячу куб. м. Предыдущий рекорд — выше $1900 за тысячу кубометров — был поставлен 6 октября.
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался весной, когда средняя цена на споте находилась в районе $250-300 за тысячу кубометров. В конце августа стоимость фьючерсов превысила $600, а уже в начале октября преодолела отметку в $1000 на фоне исторически низкой заполненности европейских подземных хранилищ и высокого спроса на сжиженный природный газ в Азии.