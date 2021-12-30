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Экономика

Цена газа в Европе упала ниже $1000 за тысячу кубометров впервые с 6 декабря

Ведомости

Биржевые цены на газ в Европе 30 декабря упали ниже $1000 за тысячу куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость фьючерса на газ с поставкой в январе на хабе TTF в Нидерландах в четверг снизилась уже седьмую сессию подряд и по состоянию на 19:27 мск достигла $994 за тысячу кубометров. Падение к расчетной цене среды составило 12,3%. В последний раз цены на споте опускались ниже $1000 за тысячу кубометров 6 декабря.

Ранее, 21 декабря, котировки установили рекорд за всю историю торгов — $2224 за тысячу куб. м. Предыдущий рекорд — выше $1900 за тысячу кубометров — был поставлен 6 октября.

Ощутимый рост цен на газ в Европе начался весной, когда средняя цена на споте находилась в районе $250-300 за тысячу кубометров. В конце августа стоимость фьючерсов превысила $600, а уже в начале октября преодолела отметку в $1000 на фоне исторически низкой заполненности европейских подземных хранилищ и высокого спроса на сжиженный природный газ в Азии.

Ранее по теме: Вице-премьер Новак назвал шесть причин роста цен на газ в Европе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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