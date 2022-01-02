Газета
Экономика

Транзит газа из России через Украину в Словакию упал на 41%

Ведомости

1 января заявка на прокачку российского газа через Украину в направлении Словакии упала на 40,9%. В последний день 2021 г. соответствующая заявка была 83,78 млн куб. м, 1 января она составляла 49,55 млн куб. м, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные газотранспортного оператора Словакии Eustream.

Транзит газа, таким образом, упал до минимума за два месяца, отмечает также Reuters.

«Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту природного газа через территорию Украины в январе 2022 г., сообщал ТАСС со ссылкой на итоги аукционов.

«Оператор ГТС Украины» выставил на торги транзитные мощности суммарным объемом 15 млн куб. м газа: до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию «Сохрановка». По завершении торгов они остались невостребованными, «Газпром» ограничился лишь обязательствами по действующему долгосрочному контракту, в рамках которого поставляет в среднем порядка 109 млн куб. м в сутки до конца 2024 г.

Российский холдинг также заказал лишь 21,6% предложенных мощностей по прокачке газа через территорию Польши по газопроводу Ямал — Европа (19,28 млн куб. м/c против выставленных на торгах 89,1 млн куб. м/c). Долгосрочный контракт «Газпрома» на транзит через Польшу истек год назад, с тех пор его мощности распределяются на основе месячных аукционов.

Физический транзит российского газа через территорию Украины в 2021 г. будет на треть меньше, чем в 2020 г., и станет минимальным за последние шесть лет, говорил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных