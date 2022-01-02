Транзит газа из России через Украину в Словакию упал на 41%

«Оператор ГТС Украины» выставил на торги транзитные мощности суммарным объемом 15 млн куб. м газа: до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию «Сохрановка». По завершении торгов они остались невостребованными, «Газпром» ограничился лишь обязательствами по действующему долгосрочному контракту, в рамках которого поставляет в среднем порядка 109 млн куб. м в сутки до конца 2024 г.