Транзит газа из России через Украину в Словакию упал на 41%
1 января заявка на прокачку российского газа через Украину в направлении Словакии упала на 40,9%. В последний день 2021 г. соответствующая заявка была 83,78 млн куб. м, 1 января она составляла 49,55 млн куб. м, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные газотранспортного оператора Словакии Eustream.
Транзит газа, таким образом, упал до минимума за два месяца, отмечает также Reuters.
«Оператор ГТС Украины» выставил на торги транзитные мощности суммарным объемом 15 млн куб. м газа: до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию «Сохрановка». По завершении торгов они остались невостребованными, «Газпром» ограничился лишь обязательствами по действующему долгосрочному контракту, в рамках которого поставляет в среднем порядка 109 млн куб. м в сутки до конца 2024 г.
Российский холдинг также заказал лишь 21,6% предложенных мощностей по прокачке газа через территорию Польши по газопроводу Ямал — Европа (19,28 млн куб. м/c против выставленных на торгах 89,1 млн куб. м/c). Долгосрочный контракт «Газпрома» на транзит через Польшу истек год назад, с тех пор его мощности распределяются на основе месячных аукционов.
Физический транзит российского газа через территорию Украины в 2021 г. будет на треть меньше, чем в 2020 г., и станет минимальным за последние шесть лет, говорил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.