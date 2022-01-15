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Экономика

Новак заявил о способности России нарастить поставки газа в Европу

Ведомости

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что у страны достаточно ресурсов для увеличения поставок газа в Европу, но их разработка требует времени и инвестиций. 

«Мы можем поставлять, у нас огромные ресурсы. Но любая добыча — это инвестиционный проект, который требует времени для того, чтобы проект окупился, привлечь инвестиции. Поэтому должна быть понятная сбытовая политика. Поэтому мы всегда выступали за то, чтобы долгосрочные контракты в первую очередь были той системой энергобезопасности потребителей, которые используют такие энергоносители, — сказал Новак в эфире телеканала "Россия-1" (цитата по ТАСС).

По словам Новака, Россия выполнила все долгосрочные контракты по поставкам газа в прошлом году. Причиной энергокризиса он считает «недальновидную политику Евросоюза и Еврокомиссии, которая на протяжении последних лет просто целенаправленно отказывалась от долгосрочных контрактов, чтобы снизить зависимость от России, перейти от долгосрочных контрактов на спотовые». Европейские политики пытаются переложить эту «головную боль» на других, отметил вице-премьер.

В январе глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что Россия сдерживала объемы поставок газа в Европу в период «повышенной геополитической напряженности», подразумевая, что Москва якобы спровоцировала энергетический кризис в политических целях. 

Подобные обвинения Россия неоднократно опровергала. В прошлом году президент Владимир Путин говорил, что энергокризис в Европе стал «рукотворным результатом экономической политики Еврокомиссии». По его словам, он произошел из-за недопоставок газа американскими и ближневосточными компаниями и сокращения добычи в ЕС. 

Новак также заявлял, что одной из причин газового кризиса в Европе стало падение собственной добычи газа на 22%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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