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Экономика

Лавров рассказал о действиях России для сокращения зависимости от доллара

Ведомости

Россия стремится сократить свою зависимость от доллара, стимулируя переход на международные расчеты в национальных валютах и резко сокращая валютные резервы в долларах, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме.

«Мы всячески стимулируем переход на расчеты в национальных валютах, и это уже начинает вызывать на Западе тревожные дискуссии среди политологов и экономистов. И мы резко сокращаем свои валютные резервы, которые хранятся в долларах. И этот процесс не остается незамеченным», — сказал он.

По словам Лаврова, США активно помогают России снизить зависимость от доллара, делая «почти все возможное, чтобы подорвать доверие к этой валюте и сделать ее рискованной» для международных расчетов в целом. На фоне происходящего Вашингтон требует от ряда стран, например, Индии, Египта и Турции, перестать сотрудничать с Россией в военно-технической сфере, указал министр. 

Также Лавров упомянул созданную Банком России Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), которая, по его словам, работает достаточно эффективно. Министр отметил, что систему нужно еще «шлифовать» и она пока не такая «устоявшаяся», как международная межбанковская система SWIFT, но Россия движется в правильном направлении. 

«Я думаю, что вот по этому пути мы должны идти», — резюмировал Лавров.

По данным ЦБ, к 30 июня 2021 г. доля американского доллара в международных резервах России снизилась до 16,4% по сравнению с 22,2% в аналогичный период 2020 г. Наибольшая же часть пришлась на евро — 32,3%. Сведения о составе резервов регулятор публикует с отсрочкой минимум в полгода из-за высокой чувствительности цен на мировых финансовых рынках к действиям крупнейших участников. По данным на 14 января, общий объем международных резервов страны рекордные $638,2 млрд. При этом ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина исключила полный отказ России от доллара в международных резервах.

Международные резервы — это высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении ЦБ и правительства страны. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов. 

В начале июня 2021 г. Минфин России объявил о полном исключении доллара США из структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ). На замену пришли китайский юань и евро как валюты стран, являющихся ведущими внешнеэкономическими партнерами России, а также золото как актив, защищающий вложения ФНБ от инфляционных рисков. Данное решение Минфин обосновал намерением обеспечить сохранность средств ФНБ «в контексте макроэкономических и геополитических тенденций последних лет», а также дедолларизацией экономики России.

24 января на фоне геополитических рисков, связанных с ситуацией вокруг Украины и обсуждением Россией, США и НАТО предложений по гарантиям безопасности, рубль стал резко падать по отношению к доллару. Так, если на открытии торгов он стоил 77,24 руб., то в течение дня достигал 79,5 руб. Порог в 79 руб. он преодолел впервые с 3 ноября 2020 г. На этом фоне ЦБ приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правил. Это помогло ненадолго остановить падение, однако доллар остался на высоких уровнях. Сегодня на открытии торгов он стоил 78,7 руб., а на пике достигал 79,3 руб., следует из данных Московской биржи. 

Ранее по теме: Поможет ли прекращение покупки валюты Банком России стабилизировать курс рубля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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