Лавров рассказал о действиях России для сокращения зависимости от доллара

24 января на фоне геополитических рисков, связанных с ситуацией вокруг Украины и обсуждением Россией, США и НАТО предложений по гарантиям безопасности, рубль стал резко падать по отношению к доллару. Так, если на открытии торгов он стоил 77,24 руб., то в течение дня достигал 79,5 руб. Порог в 79 руб. он преодолел впервые с 3 ноября 2020 г. На этом фоне ЦБ приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правил. Это помогло ненадолго остановить падение, однако доллар остался на высоких уровнях. Сегодня на открытии торгов он стоил 78,7 руб., а на пике достигал 79,3 руб., следует из данных Московской биржи.