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Финансы

Курс доллара поднялся выше 79 рублей впервые с ноября 2020 года

Ведомости

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже подорожал на 1,36 руб. и превысил отметку в 79 руб. впервые с ноября 2020 г., свидетельствуют данные торговой площадки. К 14:13 рубль немного отыграл падение и торговался по 78,55 за $1.

Курс евро также растет по отношению к рублю. На 13:56 мск европейская валюта выросла на 1,37 руб. до 89,24 руб., достигнув таким образом максимума с июля прошлого года.

Российский рынок акций продолжает падение. Индекс Мосбиржи падает почти на 7%, в моменте он опускался ниже 3200 пунктов впервые с декабря 2020 г. Долларовый индекс РТС падает на 8,3% до 1285 пунктов, достигнув таким образом минимума с декабря 2020 г.

Российский рынок продолжает падение с прошлой недели на фоне геополитической напряженности. Индекс Мосбиржи в пятницу после двух дней роста опустился на 2,2%, индекс РТС упал почти на 3,4%.

24 января НАТО официально сообщило, что направляет дополнительные силы в места своего присутствия в Восточной Европе в ответ на якобы наращивание Россией вооружений «на Украине и вокруг нее».

Ранее сегодня госдепартамент США сообщил, что семьи сотрудников американского посольства в Киеве должны покинуть страну, часть дипломатов могут уехать добровольно. Такое решение принято из-за якобы угрозы вторжения России на Украину. Посольство США в Киеве при этом продолжит работать, в стране останется поверенный в делах Кристина Квин.

Позже Великобритания вслед за США объявила об эвакуации сотрудников своего посольства на Украине. Из Киева уедут около половины дипломатов, сообщило BBC.

Обсуждение якобы имеющихся у России планов вторгнуться на Украину началось после публикаций в западных СМИ осенью прошлого года. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. При этом Кремль и МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов и отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.

Ранее по теме: Захарова назвала странным решение США эвакуировать дипломатов с Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных