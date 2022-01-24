Курс доллара поднялся выше 79 рублей впервые с ноября 2020 года
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже подорожал на 1,36 руб. и превысил отметку в 79 руб. впервые с ноября 2020 г., свидетельствуют данные торговой площадки. К 14:13 рубль немного отыграл падение и торговался по 78,55 за $1.
Курс евро также растет по отношению к рублю. На 13:56 мск европейская валюта выросла на 1,37 руб. до 89,24 руб., достигнув таким образом максимума с июля прошлого года.
Российский рынок акций продолжает падение. Индекс Мосбиржи падает почти на 7%, в моменте он опускался ниже 3200 пунктов впервые с декабря 2020 г. Долларовый индекс РТС падает на 8,3% до 1285 пунктов, достигнув таким образом минимума с декабря 2020 г.
Российский рынок продолжает падение с прошлой недели на фоне геополитической напряженности. Индекс Мосбиржи в пятницу после двух дней роста опустился на 2,2%, индекс РТС упал почти на 3,4%.
24 января НАТО официально сообщило, что направляет дополнительные силы в места своего присутствия в Восточной Европе в ответ на якобы наращивание Россией вооружений «на Украине и вокруг нее».
Ранее сегодня госдепартамент США сообщил, что семьи сотрудников американского посольства в Киеве должны покинуть страну, часть дипломатов могут уехать добровольно. Такое решение принято из-за якобы угрозы вторжения России на Украину. Посольство США в Киеве при этом продолжит работать, в стране останется поверенный в делах Кристина Квин.
Позже Великобритания вслед за США объявила об эвакуации сотрудников своего посольства на Украине. Из Киева уедут около половины дипломатов, сообщило BBC.
Обсуждение якобы имеющихся у России планов вторгнуться на Украину началось после публикаций в западных СМИ осенью прошлого года. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. При этом Кремль и МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов и отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.