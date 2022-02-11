Набиуллина назвала рост инфляции индикатором «перегрева» экономики

9 февраля Росстат сообщил, что годовая инфляция в январе обновила максимум с аналогичного месяца 2016 г. и достигла 8,73%. В целом темпы роста потребительских цен в стране отошли от цели в 4% в конце 2020 г. и продолжили ускоряться. В связи с этим ЦБ стал повышать ключевую ставку. Сегодня он поднял ее еще на 1 п. п. — до рекордных с апреля 2017 г. 9,5% годовых при нейтральном диапазоне 5-6%.