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Экономика

Набиуллина назвала рост инфляции индикатором «перегрева» экономики

Ведомости

Высокая инфляция, которая сейчас наблюдается в России, является индикатором перегрева экономики, заявила на пресс-конференции председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. 

9 февраля Росстат сообщил, что годовая инфляция в январе обновила максимум с аналогичного месяца 2016 г. и достигла 8,73%. В целом темпы роста потребительских цен в стране отошли от цели в 4% в конце 2020 г. и продолжили ускоряться. В связи с этим ЦБ стал повышать ключевую ставку. Сегодня он поднял ее еще на 1 п. п. — до рекордных с апреля 2017 г. 9,5% годовых при нейтральном диапазоне 5-6%. 

По оценке ЦБ, ВВП России в 2021 г. вырос на рекордные с 2008 г. 4,7%. Таким образом, российская экономика отыграла потери от пандемии, однако существенно превысила траекторию сбалансированного роста. 

«Наблюдаемые темпы роста экономики в нынешних условиях ошибочно считать устойчивыми. Высокая инфляция — это индикатор нарастающего перегрева экономики. Если не принимать мер по возвращению экономики на траекторию сбалансированного роста, ее «перегрев» будет усиливаться и приведет к неконтролируемому разгону инфляции и последующему замедлению роста экономики вплоть до рецессии», — сказала Набиуллина.

Согласно обновленному прогнозу ЦБ, инфляция в 2022 г. составит 5-6% и вернется к цели к середине 2023 г. Снизить показатель до 4% в этом году без рецессии невозможно, отметила Набиуллина. Она пояснила, что тогда пришлось бы предпринять «шоковое» повышение ключевой ставки, а это, в свою очередь, угрожает экономическому росту и финансовой стабильности. 

Годовая инфляция сейчас находится на пике, отметила глава ЦБ. Регулятор ожидает, что она начнет замедляться к концу I квартала этого года. Резкого повышения инфляции ЦБ не ожидает, однако пока устойчивого тренда на замедление темпов роста цен не наблюдается, резюмировала Набиуллина.

В конце 2021 г. о том, что российская экономика находится на пределе своих потенциальных возможностей и близка к состоянию «перегрева», заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов. Он отметил, что одним из лучших индикаторов того, где экономика находится относительно своего потенциала, для экономистов является состояние рынка труда. В России же сейчас наблюдается исторически низкий уровень безработицы при максимуме вакансий, что формирует дефицит трудовых ресурсов, отметил он. 

Ранее по теме: ЦБ повысил ключевую ставку до 9,5% годовых

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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