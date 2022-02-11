Набиуллина назвала рост инфляции индикатором «перегрева» экономики
Высокая инфляция, которая сейчас наблюдается в России, является индикатором перегрева экономики, заявила на пресс-конференции председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
9 февраля Росстат сообщил, что годовая инфляция в январе обновила максимум с аналогичного месяца 2016 г. и достигла 8,73%. В целом темпы роста потребительских цен в стране отошли от цели в 4% в конце 2020 г. и продолжили ускоряться. В связи с этим ЦБ стал повышать ключевую ставку. Сегодня он поднял ее еще на 1 п. п. — до рекордных с апреля 2017 г. 9,5% годовых при нейтральном диапазоне 5-6%.
По оценке ЦБ, ВВП России в 2021 г. вырос на рекордные с 2008 г. 4,7%. Таким образом, российская экономика отыграла потери от пандемии, однако существенно превысила траекторию сбалансированного роста.
«Наблюдаемые темпы роста экономики в нынешних условиях ошибочно считать устойчивыми. Высокая инфляция — это индикатор нарастающего перегрева экономики. Если не принимать мер по возвращению экономики на траекторию сбалансированного роста, ее «перегрев» будет усиливаться и приведет к неконтролируемому разгону инфляции и последующему замедлению роста экономики вплоть до рецессии», — сказала Набиуллина.
Согласно обновленному прогнозу ЦБ, инфляция в 2022 г. составит 5-6% и вернется к цели к середине 2023 г. Снизить показатель до 4% в этом году без рецессии невозможно, отметила Набиуллина. Она пояснила, что тогда пришлось бы предпринять «шоковое» повышение ключевой ставки, а это, в свою очередь, угрожает экономическому росту и финансовой стабильности.
Годовая инфляция сейчас находится на пике, отметила глава ЦБ. Регулятор ожидает, что она начнет замедляться к концу I квартала этого года. Резкого повышения инфляции ЦБ не ожидает, однако пока устойчивого тренда на замедление темпов роста цен не наблюдается, резюмировала Набиуллина.
В конце 2021 г. о том, что российская экономика находится на пределе своих потенциальных возможностей и близка к состоянию «перегрева», заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов. Он отметил, что одним из лучших индикаторов того, где экономика находится относительно своего потенциала, для экономистов является состояние рынка труда. В России же сейчас наблюдается исторически низкий уровень безработицы при максимуме вакансий, что формирует дефицит трудовых ресурсов, отметил он.