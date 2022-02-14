Стоимость газа в Европе превысила $1000 за тысячу кубометров
Стоимость газа в Европе сегодня превысила $1000 за 1000 куб. м впервые за февраль, следует из данных биржи ICE.
На открытии торгов 14 февраля цена мартовского фьючерса на самом ликвидном хабе TTF в Нидерландах составила 88 евро за 1 МВт/ч, или около $1049 за 1000 куб. м. Торги 11 февраля закрылись на уровне 77,43 евро за 1 МВт/ч, или $923 за 1000 куб. м. Таким образом, стоимость газа увеличилась сразу на 13,7%.
Затем в течение дня стоимость газа падала до 81 евро за 1 МВт/ч, или около $966 за 1000 куб. м. К 11:55 мск цена выросла до 84,25 евро за 1 МВт/ч, или около $1004 за 1000 куб. м.
Как пишет Bloomberg, цены на газ и электроэнергию в Европе резко выросли на фоне растущей напряженности вокруг Украины. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан со ссылкой на данные американской разведки заявил, что Россия может атаковать Украину до окончания Олимпийских игр. 12 февраля издание Politico со ссылкой на официальных лиц США назвало датой «вторжения» 16 февраля — об этом якобы заявил западным союзникам президент США Джо Байден.
Эскалация конфликта вокруг Украины может усугубить энергетический кризис в Европе, потенциально ударив по поставкам газа и нефти и усилив угрозу отключений электроэнергии, отмечает Bloomberg. Агентство уточнило, что Россия является главным поставщиком природного газа в Евросоюз и около трети экспорта осуществляется по украинским трубопроводам.
«Непосредственное внимание уделяется потенциальному перебою в поставках российских энергоносителей в Европу, с которым будет очень трудно справиться и который может создать реальную нехватку энергии, даже превышающую те проблемы, которые мы уже наблюдаем», — заявил директор Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Джейсон Бордофф.
В конце лета 2021 г. цены на газ в Европе стали расти быстрыми темпами. Если весной средняя стоимость фьючерса находилась в районе $250-300 за 1000 куб. м, то уже в конце августа превысила $600, а в начале октября — $1000. Это произошло на фоне исторически низкой заполненности европейских подземных хранилищ и высокого спроса на сжиженный природный газ в Азии. Дело в том, что в Европе установилась безветренная погода, снизившая объемы генерации. В декабре котировки вновь обновили исторические максимумы, достигнув почти $2200 за 1000 куб. м, а затем стали снижаться. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что ЕС сам создал себе проблемы с ценами на газ, а Москва в полной мере исполняет свои контрактные обязательства.
Также Россия неоднократно опровергала сведения о готовящемся «вторжении» на Украину. Министерство иностранных дел назвало даже мысль об этом неприемлемой. При этом Путин говорил, что Россия никому не угрожает и это США стоят у нее «на пороге» с ракетами.