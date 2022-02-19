Страны G20 объяснили медленное восстановление мировой экономики

Весной прошлого года в G20 рассказали об улучшении мировой экономики. «Члены G20 признали, что после спада, наблюдавшегося в 2020 г., глобальная экономическая ситуация показала признаки улучшения. Это связано как с началом кампаний вакцинации, так и с четкой политикой поддержки экономики. Тем не менее восстановление характеризуется неопределенностью и значительными различиями как между странами, так и внутри них», — говорилось в сообщении минфина Италии по итогам встречи министров экономики и финансов и глав центральных банков стран G20.