Газета
Экономика

Страны G20 объяснили медленное восстановление мировой экономики

Ведомости

Министры финансов и главы центральных банков государств «группы двадцати» (G20) назвали причины медленного восстановления мировой экономики от нанесенного пандемией коронавируса ущерба. В числе препятствий они указали появление новых вариантов COVID-19, рост геополитической напряженности и перебои с поставками.

«Восстановление мировой экономики продолжается. Однако новые волны коронавирусной инфекции и появление новых вариантов [вируса] сказываются на темпах восстановления», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой минфина США по итогам встречи в Индонезии (цитата по ТАСС).

Восстановление экономики будет происходить «несинхронно» в связи с неравным доступом к вакцинам, сказано также в документе. Потенциальные риски представляют «перебои поставок, несоответствие спроса и предложения, а также рост цен на сырье, включая энергоносители». 

Ранее по теме: Силуанов предупредил страны G20 о риске стагфляции

Страны G20 также следят за международными рисками, которые связаны с растущей геополитической напряженностью и макроэкономической и финансовой уязвимостью, говорится в документе. Авторы заявления также сообщили о планах провести «более системный анализ макроэкономических рисков, связанных с изменением климата, а также затрат и выгод от различных переходных процессов».

Весной прошлого года в G20 рассказали об улучшении мировой экономики. «Члены G20 признали, что после спада, наблюдавшегося в 2020 г., глобальная экономическая ситуация показала признаки улучшения. Это связано как с началом кампаний вакцинации, так и с четкой политикой поддержки экономики. Тем не менее восстановление характеризуется неопределенностью и значительными различиями как между странами, так и внутри них», — говорилось в сообщении минфина Италии по итогам встречи министров экономики и финансов и глав центральных банков стран G20.

В 2021 г. страны G20 приняли декларацию по итогам саммита в Риме. Лидеры стран «большой двадцатки» признали необходимость достижения глобальной углеродной нейтральности к середине XXI в. Они призвали удержать изменение климата на уровне 1,5 градуса, что потребует «значимых и эффективных действий и приверженности со стороны всех стран».

Участники саммита также договорились поддерживать обеспечение непрерывности медицинских услуг после пандемии COVID-19, укреплять национальные системы здравоохранения и службы первичной медико-санитарной помощи в свете последствий пандемии для психического здоровья и благополучия из-за изоляции и безработицы. Кроме того, лидеры G20 согласились с предложением ОЭСР по введению минимального глобального налога для транснациональных корпораций на уровне 15%.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных