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Силуанов предупредил страны G20 о риске стагфляции

Ведомости

Министр финансов Антон Силуанов видит риски развития стагфляционного сценария мировой экономики. Об этом он сообщил на итоговой встрече министров финансов и управляющих центральными банками G20, сообщила пресс-служба министерства. 

Стагфляция — это процесс, в котором экономический спад или стагнация сочетаются с ростом цен — инфляцией. 

«Инфляция превышает целевой показатель уже в 14 странах "двадцатки", и во многих развитых странах масштабы инфляционного давления беспрецедентны», — приводит пресс-служба слова Силуанова. По его мнению, риски стагфляции стали следствием «применения стимулов, несоразмерных возможностям восстановления экономик». 

В связи с этим министр отметил, что Россия придерживается «траектории нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики», и призвал зарубежных коллег «также перейти к скорейшей нормализации с целью контроля над инфляцией». «Сейчас важно не допустить раскручивания стагфляционной спирали», – добавил министр. 

Встреча глав министров и центральных банков стала заключительной перед саммита лидеров стран G20, который пройдет в конце октября в Риме. Одним из важнейших решений на встрече стало одобрение совместного заявления и детализированного плана реформирования правил налогообложения международных групп компаний (МГК).  

8 октября более 130 стран согласились на масштабный пересмотр глобальных налоговых правил, который направлен на прекращение практики уклонения от уплаты налогов международных корпораций, сообщалось на сайте Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Согласно реформе мирового налогообложения, ставка налога с международных корпораций с 2023 г. составит как минимум 15%.

Ставка корпоративного налога в 15% будет применяться к компаниям с выручкой больше 750 млн евро, по подсчетам ОЭСР, соглашение позволит ежегодно собирать $150 млрд средств по всему миру, а также приведет к перераспределению более $125 млрд доходов 100 самых крупных и прибыльных международных компаний. Инициатива подразумевает, что компании будут платить налоги в тех странах, в которых они ведут свой бизнес и получают доходы, вне зависимости от расположения их штаб-квартир.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных