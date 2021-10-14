Силуанов предупредил страны G20 о риске стагфляции

Ставка корпоративного налога в 15% будет применяться к компаниям с выручкой больше 750 млн евро, по подсчетам ОЭСР, соглашение позволит ежегодно собирать $150 млрд средств по всему миру, а также приведет к перераспределению более $125 млрд доходов 100 самых крупных и прибыльных международных компаний. Инициатива подразумевает, что компании будут платить налоги в тех странах, в которых они ведут свой бизнес и получают доходы, вне зависимости от расположения их штаб-квартир.