Силуанов предупредил страны G20 о риске стагфляции
Министр финансов Антон Силуанов видит риски развития стагфляционного сценария мировой экономики. Об этом он сообщил на итоговой встрече министров финансов и управляющих центральными банками G20, сообщила пресс-служба министерства.
Стагфляция — это процесс, в котором экономический спад или стагнация сочетаются с ростом цен — инфляцией.
«Инфляция превышает целевой показатель уже в 14 странах "двадцатки", и во многих развитых странах масштабы инфляционного давления беспрецедентны», — приводит пресс-служба слова Силуанова. По его мнению, риски стагфляции стали следствием «применения стимулов, несоразмерных возможностям восстановления экономик».
В связи с этим министр отметил, что Россия придерживается «траектории нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики», и призвал зарубежных коллег «также перейти к скорейшей нормализации с целью контроля над инфляцией». «Сейчас важно не допустить раскручивания стагфляционной спирали», – добавил министр.
Встреча глав министров и центральных банков стала заключительной перед саммита лидеров стран G20, который пройдет в конце октября в Риме. Одним из важнейших решений на встрече стало одобрение совместного заявления и детализированного плана реформирования правил налогообложения международных групп компаний (МГК).
8 октября более 130 стран согласились на масштабный пересмотр глобальных налоговых правил, который направлен на прекращение практики уклонения от уплаты налогов международных корпораций, сообщалось на сайте Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Согласно реформе мирового налогообложения, ставка налога с международных корпораций с 2023 г. составит как минимум 15%.
Ставка корпоративного налога в 15% будет применяться к компаниям с выручкой больше 750 млн евро, по подсчетам ОЭСР, соглашение позволит ежегодно собирать $150 млрд средств по всему миру, а также приведет к перераспределению более $125 млрд доходов 100 самых крупных и прибыльных международных компаний. Инициатива подразумевает, что компании будут платить налоги в тех странах, в которых они ведут свой бизнес и получают доходы, вне зависимости от расположения их штаб-квартир.