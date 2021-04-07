В G20 увидели признаки улучшения мировой экономики

«Члены G20 признали, что после спада, наблюдавшегося в 2020 году, глобальная экономическая ситуация показала признаки улучшения. Это связано как с началом кампаний вакцинации, так и с четкой политикой поддержки экономики. Тем не менее, восстановление характеризуется неопределенностью и значительными различиями как между странами, так и внутри них», – говорится в сообщении.