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В G20 увидели признаки улучшения мировой экономики

Ведомости

Глобальная экономическая ситуация улучшается, однако восстановление сопровождается неопределенностью и значительным разрывом между экономиками разных стран, сообщило министерство экономики и финансов Италии по итогам встречи министров экономики и финансов и глав центральных банков стран «Группы двадцати» (G20).

«Члены G20 признали, что после спада, наблюдавшегося в 2020 году, глобальная экономическая ситуация показала признаки улучшения. Это связано как с началом кампаний вакцинации, так и с четкой политикой поддержки экономики. Тем не менее, восстановление характеризуется неопределенностью и значительными различиями как между странами, так и внутри них», – говорится в сообщении.

В связи с этим министры и управляющие подтвердили свое обязательство избегать преждевременной отмены мер по поддержке экономики. «Группа двадцати» также подтвердила свою приверженность укреплению глобальных систем здравоохранения и обеспечению справедливого, эффективного и доступного для всех распределения вакцин от коронавируса.

В январе президент России Владимир Путин отметил сохранение факторов нестабильности экономического развития, вызванными последствиями пандемии коронавируса, вынужденными ограничениями, нарушением глобальных кооперационных и торговых связей. При этом, по его словам, глубина экономического спада в России в 2020 г. оказалась меньше, чем во многих развитых и развивающихся экономиках. К концу года ряд макроэкономических показателей в России вернулся к докоронавирусным значениям.

В начале марта Путин сообщил, что российская экономика благодаря мерам поддержки отраслей преодолела спад и приступила к восстановлению. В конце месяца глава государства заявил о закреплении тенденции к ее восстановлению.

Ранее по теме: Путин заявил о закреплении тенденции к восстановлению российской экономики

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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