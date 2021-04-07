В G20 увидели признаки улучшения мировой экономики
Глобальная экономическая ситуация улучшается, однако восстановление сопровождается неопределенностью и значительным разрывом между экономиками разных стран, сообщило министерство экономики и финансов Италии по итогам встречи министров экономики и финансов и глав центральных банков стран «Группы двадцати» (G20).
«Члены G20 признали, что после спада, наблюдавшегося в 2020 году, глобальная экономическая ситуация показала признаки улучшения. Это связано как с началом кампаний вакцинации, так и с четкой политикой поддержки экономики. Тем не менее, восстановление характеризуется неопределенностью и значительными различиями как между странами, так и внутри них», – говорится в сообщении.
В связи с этим министры и управляющие подтвердили свое обязательство избегать преждевременной отмены мер по поддержке экономики. «Группа двадцати» также подтвердила свою приверженность укреплению глобальных систем здравоохранения и обеспечению справедливого, эффективного и доступного для всех распределения вакцин от коронавируса.
В январе президент России Владимир Путин отметил сохранение факторов нестабильности экономического развития, вызванными последствиями пандемии коронавируса, вынужденными ограничениями, нарушением глобальных кооперационных и торговых связей. При этом, по его словам, глубина экономического спада в России в 2020 г. оказалась меньше, чем во многих развитых и развивающихся экономиках. К концу года ряд макроэкономических показателей в России вернулся к докоронавирусным значениям.
В начале марта Путин сообщил, что российская экономика благодаря мерам поддержки отраслей преодолела спад и приступила к восстановлению. В конце месяца глава государства заявил о закреплении тенденции к ее восстановлению.