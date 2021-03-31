Путин заявил о закреплении тенденции к восстановлению российской экономики
Президент России Владимир Путин заявил о закреплении тенденции к восстановлению российской экономики на совещании с членами правительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
«Тенденции к восстановлению российской экономики еще только закрепляются, мы с вами это хорошо знаем. Не везде, не во всех субъектах мы видим уверенный рост деловой активности. Поэтому и доходная база регионов пока во многом не стабильна», – сказал Путин.
Президент отметил, что состояние финансов является одним из ключевых условий долгосрочного социально-экономического развития регионов. Финансовое положение субъектов находится под постоянным контролем. За последнее время реализован ряд мер по их поддержке. В прошлом году было выделено 280 млрд руб. прямых дотаций и еще 223 млрд руб. специальных бюджетных кредитов, напомнил глава государства.
Ранее сегодня Путин поручил правительству в течение двух недель определить параметры дополнительной финансовой поддержки регионов в 2021 г. Российский лидер также поручил подготовить конкретные предложения по реструктуризации коммерческой задолженности и запуску программы развития региональной инфраструктуры.
В начале марта президент заявил, что российская экономика благодаря мерам поддержки отраслей преодолела спад и приступила к восстановлению.