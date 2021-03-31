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Путин заявил о закреплении тенденции к восстановлению российской экономики

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил о закреплении тенденции к восстановлению российской экономики на совещании с членами правительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

«Тенденции к восстановлению российской экономики еще только закрепляются, мы с вами это хорошо знаем. Не везде, не во всех субъектах мы видим уверенный рост деловой активности. Поэтому и доходная база регионов пока во многом не стабильна», – сказал Путин.

Президент отметил, что состояние финансов является одним из ключевых условий долгосрочного социально-экономического развития регионов. Финансовое положение субъектов находится под постоянным контролем. За последнее время реализован ряд мер по их поддержке. В прошлом году было выделено 280 млрд руб. прямых дотаций и еще 223 млрд руб. специальных бюджетных кредитов, напомнил глава государства.

Ранее сегодня Путин поручил правительству в течение двух недель определить параметры дополнительной финансовой поддержки регионов в 2021 г. Российский лидер также поручил подготовить конкретные предложения по реструктуризации коммерческой задолженности и запуску программы развития региональной инфраструктуры.

В начале марта президент заявил, что российская экономика благодаря мерам поддержки отраслей преодолела спад и приступила к восстановлению.

Ранее по теме: Путин поручил определить параметры допподдержки регионов в течение двух недель

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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