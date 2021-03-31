Путин заявил о закреплении тенденции к восстановлению российской экономики

«Тенденции к восстановлению российской экономики еще только закрепляются, мы с вами это хорошо знаем. Не везде, не во всех субъектах мы видим уверенный рост деловой активности. Поэтому и доходная база регионов пока во многом не стабильна», – сказал Путин.