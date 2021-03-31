Путин поручил определить параметры допподдержки регионов в течение двух недель

«Хочу напомнить, что сейчас идет активная работа над посланием Федеральному собранию. В этой связи прошу, уважаемые коллеги, в двухнедельный срок определить параметры дополнительной финансовой поддержки субъектов в текущем году, так чтобы я мог учесть это и в послании Федеральному собранию», — сказал глава государства, обращаясь к участникам совещания с членами правительства.