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Путин поручил определить параметры допподдержки регионов в течение двух недель

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству в течение двух недель определить параметры дополнительной финансовой поддержки регионов в этом году.

«Хочу напомнить, что сейчас идет активная работа над посланием Федеральному собранию. В этой связи прошу, уважаемые коллеги, в двухнедельный срок определить параметры дополнительной финансовой поддержки субъектов в текущем году, так чтобы я мог учесть это и в послании Федеральному собранию», — сказал глава государства, обращаясь к участникам совещания с членами правительства.

Помимо этого, российский лидер поручил подготовить конкретные предложения по реструктуризации коммерческой задолженности и по запуску программы развития региональной инфраструктуры.

Ранее источники РБК сообщили, что послание президента Федеральному собранию может состояться 22 апреля. При этом пресс-секретарь главы государства, комментируя эту информацию, сказал: «мы сообщим дату послания». Ранее он говорил, что послание Федеральному собранию ожидается в очном формате.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных