РБК назвал дату послания Путина Федеральному собранию

Кремль наметил оглашение послания президента Федеральному собранию на 22 апреля, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации президента. По их словам, эта дата рассматривается в качестве основной. О возможности проведения оглашения послания 22 апреля также сказали двое собеседников, близких к Совфеду.