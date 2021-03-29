РБК назвал дату послания Путина Федеральному собранию
Кремль наметил оглашение послания президента Федеральному собранию на 22 апреля, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации президента. По их словам, эта дата рассматривается в качестве основной. О возможности проведения оглашения послания 22 апреля также сказали двое собеседников, близких к Совфеду.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, сказал: «Мы сообщим дату послания».
Ранее Песков сообщил, что послание Федеральному собранию ожидается в очном формате. Прошлогоднее обращение Путина состоялось 15 января в Центральном выставочном зале «Манеж». Оно длилось 1 час 13 минут. В ходе выступления президент, в частности, предложил внести поправки в Конституцию, которые в итоге были приняты летом 2020 г.