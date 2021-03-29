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РБК назвал дату послания Путина Федеральному собранию

Ведомости

Кремль наметил оглашение послания президента Федеральному собранию на 22 апреля, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации президента. По их словам, эта дата рассматривается в качестве основной. О возможности проведения оглашения послания 22 апреля также сказали двое собеседников, близких к Совфеду.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, сказал: «Мы сообщим дату послания».

Ранее Песков сообщил, что послание Федеральному собранию ожидается в очном формате. Прошлогоднее обращение Путина состоялось 15 января в Центральном выставочном зале «Манеж». Оно длилось 1 час 13 минут. В ходе выступления президент, в частности, предложил внести поправки в Конституцию, которые в итоге были приняты летом 2020 г.

Ранее по теме: Песков: послание президента Федеральному собранию ожидается в очном формате

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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