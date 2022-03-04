АКИТ предлагает отложить регулирование e-commerce
Правительству необходимо отложить введение новых законов о регулировании e-commerce минимум на два года, чтобы позволить сектору выдержать кризис, считают в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Об этом заявил президент АКИТ Артем Соколов на Красноярском экономическом форуме.
Компании сектора интернет-торговли нуждаются в отсрочке по многим законодательным реформам, которые должны были вступать в силу в 2022-2023 гг. В частности, бизнесу сильно навредит «мусорная» реформа расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию товаров и упаковки. Изначально закон должен был вступать в силу 1 января 2022 г., но в декабре против нововведений в текущем виде выступили Минэкономразвития, Минсельхоз и Минпромторг. Законопроект планировалось утвердить на весенней сессии в Госдуме.
Введение обязательной маркировки продуктов новых товарных категорий – воды и молока – также стоит отложить, считает Артем Соколов. Минпромтрог прорабатывает возможность приостановить маркировку в рамках поддержки бизнеса после введения антироссийских санкций, сообщал РБК со ссылкой на три источника в разных сферах потребительского рынка. «Предложение вынесено на рассмотрение правительства в рамках снижения нагрузки на бизнес, оно будет рассмотрено до 15 марта 2022 г.», – рассказал один из источников. Позднее в Минпромторге сообщили «РИА Новости», что не рассматривают приостановку маркировки товаров в России. В министерстве отметили, что маркировка функционирует более трех лет и зарекомендовала себя как эффективное средство по борьбе с контрафактом.
Интернет-торговле поможет и послабление ограничений касательно ряда товаров, в частности, рецептурных лекарственных препаратов, алкогольной и сигаретной продукции. Это новые точки для развития, которые помогут сохранить бизнес в сложных условиях и создать дополнительные рабочие места: от сферы программного обеспечения товарооборота до технического персонала в офисах, считает Соколов. Риски в сегменте бизнеса стоит нивелировать, помочь в этом сможет политика дерегулирования с одной стороны и невмешательства с другой, заключает он.
Объем интернет-торговли за последние два года существенно вырос в доле российского ритейла, составив 9,2% от общих продаж за 2021 г., следует из данных АКИТ. Потенциал для роста e-commerce по-прежнему велик в сравнении с другими странами: в Великобритании на интернет-продажи приходится почти 30% общих продаж в ритейле, в Китае – 24,5%. Всего в 2020 г. жители России потратили на покупки в интернете 3,2 трлн руб., в 2021 г. сумма совершенных транзакций выросла на 11%, составив 3,6 трлн руб., следует из данных АКИТ. Чаще всего в интернете покупают цифровую и бытовую технику (24,9% продаж), вторые по популярности мебель и товары для дома (14,7%). Рост во многом связан с банальной привычкой: попробовав один онлайн-канал продаж, покупатели возвращаются, увеличивая товарооборот, объясняет Артем Соколов. В 2022 г. количество продаж может существенно сократиться из-за проблем в логистике, спровоцированных введением санкций.