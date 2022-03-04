АКИТ предлагает отложить регулирование e-commerce

Объем интернет-торговли за последние два года существенно вырос в доле российского ритейла, составив 9,2% от общих продаж за 2021 г., следует из данных АКИТ. Потенциал для роста e-commerce по-прежнему велик в сравнении с другими странами: в Великобритании на интернет-продажи приходится почти 30% общих продаж в ритейле, в Китае – 24,5%. Всего в 2020 г. жители России потратили на покупки в интернете 3,2 трлн руб., в 2021 г. сумма совершенных транзакций выросла на 11%, составив 3,6 трлн руб., следует из данных АКИТ. Чаще всего в интернете покупают цифровую и бытовую технику (24,9% продаж), вторые по популярности мебель и товары для дома (14,7%). Рост во многом связан с банальной привычкой: попробовав один онлайн-канал продаж, покупатели возвращаются, увеличивая товарооборот, объясняет Артем Соколов. В 2022 г. количество продаж может существенно сократиться из-за проблем в логистике, спровоцированных введением санкций.