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Тренд, который изменит будущее e-commerce

Почему модель консолидации малых бизнесов еще не прижилась в России
Глеб Яковлев , партнер Red Lions Capital
Евгений Разумный / Ведомости

Драйверами трансформации глобального рынка электронной коммерции становятся компании-агрегаторы, которые покупают независимые бренды на онлайн-маркетплейсах и увеличивают их продажи, используя технологии, аналитику, экспертизу в маркетинге. Анализ глобального рынка e-commerce позволяет предвидеть появление сегмента консолидаторов и в России.

Рынок США, где в 2005 г. впервые появились компании-агрегаторы, намного больше российского, тем не менее бизнес-модель агрегатора имеет благоприятную среду для последователей в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных