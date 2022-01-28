Тренд, который изменит будущее e-commerce

Тренд, который изменит будущее e-commerceПочему модель консолидации малых бизнесов еще не прижилась в России
Драйверами трансформации глобального рынка электронной коммерции становятся компании-агрегаторы, которые покупают независимые бренды на онлайн-маркетплейсах и увеличивают их продажи, используя технологии, аналитику, экспертизу в маркетинге. Анализ глобального рынка e-commerce позволяет предвидеть появление сегмента консолидаторов и в России.
Рынок США, где в 2005 г. впервые появились компании-агрегаторы, намного больше российского, тем не менее бизнес-модель агрегатора имеет благоприятную среду для последователей в России.
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