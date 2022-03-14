Силуанов заявил о желании Запада устроить в России «искусственный дефолт»

«Заявления о том, что Россия не может выполнить свои обязательства по госдолгу, не соответствуют действительности. У нас есть необходимый объем средств для обслуживания наших обязательств. Заморозку валютных счетов Банка России и правительства РФ можно расценивать как желание ряда зарубежных стран организовать искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований», — приводит пресс-служба слова главы ведомства.