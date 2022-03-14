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Экономика

Силуанов заявил о желании Запада устроить в России «искусственный дефолт»

Ведомости

Некоторые зарубежные страны, принявшие решение заморозить активы российского Центробанка и правительства, намеревались таким образом создать в России «искусственный дефолт», заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Заявления о том, что Россия не может выполнить свои обязательства по госдолгу, не соответствуют действительности. У нас есть необходимый объем средств для обслуживания наших обязательств. Заморозку валютных счетов Банка России и правительства РФ можно расценивать как желание ряда зарубежных стран организовать искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований», — приводит пресс-служба слова главы ведомства.

Он подчеркнул, что Россия готова расплатиться с держателями гособлигаций, номинированных в иностранных валютах, рублями по курсу ЦБ, установленному на дату платежа. Силуанов отметил, что по евробондам, выпущенных с 2018 г., подобная возможность предусматривалась в эмиссионных документах.

Ранее США и Евросоюз (ЕС) ввели санкции в отношении российского госдолга и международных резервов ЦБ за военную операцию, начатую Россией в Донбассе и на Украине 24 февраля. Точный объем «замороженных» вследствие этого активов не раскрывался, однако вчера Силуанов сказал, что примерно $300 млрд из $640 млрд российских золотовалютных резервов находятся в состоянии, «в котором их нельзя использовать».

Международные резервы России — это высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении ЦБ и правительства страны. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов. Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.

На прошлой неделе агентства Moody’s, S&P и Fitch понизили суверенные кредитные рейтинги России до преддефолтного уровня. Fitch присвоило России самый низкий уровень рейтинга С в иностранной валюте. Аналитики усомнились в готовности России обслуживать госдолг на фоне решения президента Владимира Путина разрешить физлицам и компаниям, муниципалитетам, регионам и государству расплачиваться с кредиторами по долговым обязательствам только в рублях, а не в валюте эмиссии.

S&P понизило кредитный рейтинг России сразу на восемь ступеней — с BB+ до CCC- с негативным прогнозом, а Moody’s — на шесть ступеней с B3 до Ca с негативным прогнозом. Таких рейтингов у России не было с 1998 г.

Ранее по теме: Сможет ли Россия избежать дефолта по своим долгам

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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