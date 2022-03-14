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Экономика

Решетников предупредил о риске дефицита товаров при жестком регулировании цен

Ведомости

Чрезмерно жесткое регулирование цен на товары со стороны правительства может привести к дефициту продукции, заявил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников.

«Очень важно в текущей ситуации, в условиях таких колебаний и самих мировых цен, и валютного курса сохранить максимальную гибкость ценообразования, потому что если мы будем чрезмерно жестко диктовать сетям, производителям и так далее цены какие-либо, то очень скоро мы столкнемся с дефицитом», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Минпромторг, Минсельхоз и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) плотно взаимодействуют с производителями и торговыми сетями на «конкретных рынках» и по определенным видам продукции, добавил министр. Правительство опирается на опыт, полученный во время пандемии коронавируса, пояснил он. В частности, ранее, в 2021 г., власти договорились с участниками рынка о предельных ценах на сахар и подсолнечное масло. В 2022 г. меру продлевать не стали.

Решетников подчеркнул, что в текущих условиях важно сохранять рыночный характер российской экономики. «Только это позволит нам максимально избежать снижения экономической активности и максимально быстро восстановиться», — пояснил он.

Для снижения стоимости ряда товаров правительство может обнулить пошлины на ввоз, рассказал министр. По его словам, это поможет предприятиям быстрее приспособиться к новым условиям.

На прошлой неделе Росстат зафиксировал рекордную за все время наблюдений недельную инфляцию в России: в период с 26 февраля по 4 марта потребительские цены выросли на 2,22%. Это произошло на фоне резкого подорожания туристических поездок в Турцию (+28,67%), а также техники и лекарств. Вдобавок наблюдался рост цен на продукты питания. Росстат отслеживает недельную инфляцию с 2008 г., и с того момента она ни разу не превышала 1%.

Инфляция в России начала резко ускоряться на фоне санкций, которые ввели против страны другие государства за начало военной операции в Донбассе и на Украине. 375 иностранных компаний, включая продуктовых ритейлеров, заявили об уходе с российского рынка или временной приостановке деятельности, сообщил Йельский университет.

Целевая инфляция в России составляет 4%. Согласно консенсус-прогнозу Центробанка, в 2022 г. она будет примерно 20%, а в 2023 г. снизится до 8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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