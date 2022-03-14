Решетников предупредил о риске дефицита товаров при жестком регулировании цен
Чрезмерно жесткое регулирование цен на товары со стороны правительства может привести к дефициту продукции, заявил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников.
«Очень важно в текущей ситуации, в условиях таких колебаний и самих мировых цен, и валютного курса сохранить максимальную гибкость ценообразования, потому что если мы будем чрезмерно жестко диктовать сетям, производителям и так далее цены какие-либо, то очень скоро мы столкнемся с дефицитом», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Минпромторг, Минсельхоз и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) плотно взаимодействуют с производителями и торговыми сетями на «конкретных рынках» и по определенным видам продукции, добавил министр. Правительство опирается на опыт, полученный во время пандемии коронавируса, пояснил он. В частности, ранее, в 2021 г., власти договорились с участниками рынка о предельных ценах на сахар и подсолнечное масло. В 2022 г. меру продлевать не стали.
Решетников подчеркнул, что в текущих условиях важно сохранять рыночный характер российской экономики. «Только это позволит нам максимально избежать снижения экономической активности и максимально быстро восстановиться», — пояснил он.
Для снижения стоимости ряда товаров правительство может обнулить пошлины на ввоз, рассказал министр. По его словам, это поможет предприятиям быстрее приспособиться к новым условиям.
На прошлой неделе Росстат зафиксировал рекордную за все время наблюдений недельную инфляцию в России: в период с 26 февраля по 4 марта потребительские цены выросли на 2,22%. Это произошло на фоне резкого подорожания туристических поездок в Турцию (+28,67%), а также техники и лекарств. Вдобавок наблюдался рост цен на продукты питания. Росстат отслеживает недельную инфляцию с 2008 г., и с того момента она ни разу не превышала 1%.
Инфляция в России начала резко ускоряться на фоне санкций, которые ввели против страны другие государства за начало военной операции в Донбассе и на Украине. 375 иностранных компаний, включая продуктовых ритейлеров, заявили об уходе с российского рынка или временной приостановке деятельности, сообщил Йельский университет.
Целевая инфляция в России составляет 4%. Согласно консенсус-прогнозу Центробанка, в 2022 г. она будет примерно 20%, а в 2023 г. снизится до 8%.