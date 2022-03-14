Решетников предупредил о риске дефицита товаров при жестком регулировании цен

На прошлой неделе Росстат зафиксировал рекордную за все время наблюдений недельную инфляцию в России: в период с 26 февраля по 4 марта потребительские цены выросли на 2,22%. Это произошло на фоне резкого подорожания туристических поездок в Турцию (+28,67%), а также техники и лекарств. Вдобавок наблюдался рост цен на продукты питания. Росстат отслеживает недельную инфляцию с 2008 г., и с того момента она ни разу не превышала 1%.