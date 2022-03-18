В Госдуме предложили разрешить продажу хлеба без упаковки

Предложение продавать некоторые товары без упаковки обсуждали на заседании оперштаба по вопросам продовольственной безопасности и стабилизации цен в Минсельхозе в начале марта. Российский союз пекарей поддержал инициативу по продаже хлеба без упаковки — в организации отметили, что на упаковку приходится около 5% отпускной цены хлеба, а ее стоимость за три месяца 2022 г. увеличилась в 1,5 раза после роста в 2,5 раза в прошлом году.