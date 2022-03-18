В Госдуме предложили разрешить продажу хлеба без упаковки
Депутаты Госдумы направили письмо в Минсельхоз с предложением рассмотреть ряд мер поддержки отечественных хлебопеков и мукомолов, в том числе выделить субсидии и разрешить им временно продавать хлеб без упаковки. Об этом сообщила один из авторов инициативы, зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина.
«Просим... рассмотреть возможность введения дополнительных мер государственной поддержки предприятий мукомольной и хлебопекарной промышленностей. О дополнительном выделении в 2022 году субсидий хлебопекарным предприятиям до 10 миллиардов рублей, учитывая рост цен на сырье и услуги для данных предприятий, а также переход на 100% предоплату за сырье и все составляющие компоненты. Временно разрешить продажу хлеба и хлебобулочных изделий без упаковки», — привела содержание письма Школкина (цитата по «РИА Новости»).
Также предлагается выделить субсидии мукомольным предприятиям в размере 2000 руб. на тонну отпускаемой пшеничной и ржаной муки. Еще одна инициатива — десятикратное увеличение (до 500 000 руб.) порогового критерия по отсутствию задолженности у предприятий отрасли по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты.
Кроме того, депутаты предложили наделить предприятия хлебопекарной промышленности статусом сельскохозяйственных товаропроизводителей и распространить на них все меры господдержки.
По их словам, эти меры необходимы, поскольку в последнее время затраты отрасли значительно выросли. В частности, по подсчетам Российского союза мукомольных и крупяных предприятий, с начала месяца хлебопекарные дрожжи подорожали на 30%, а маргарин — на 40%, продолжают расти цены на сахар, муку, пищевые добавки и другое сырье, а также на все виды упаковочных материалов, повышаются затраты на электроэнергию, воду, транспортно-логистические услуги.
В результате, отметила Школкина, производители хлеба вынуждены повышать цены на свою продукцию, что беспокоит потребителей, и вызывает негативную реакцию ритейлеров, которые иногда отказываются принимать хлеб и хлебобулочные изделия от поставщиков.
«Вместе с тем сами сети устанавливают торговую наценку на данный вид продукции — до 35%, при этом еще штрафуя предприятия за несвоевременное выполнение обязательств по договорам, порой по независимым от них причинам», — добавила она.
Предложение продавать некоторые товары без упаковки обсуждали на заседании оперштаба по вопросам продовольственной безопасности и стабилизации цен в Минсельхозе в начале марта. Российский союз пекарей поддержал инициативу по продаже хлеба без упаковки — в организации отметили, что на упаковку приходится около 5% отпускной цены хлеба, а ее стоимость за три месяца 2022 г. увеличилась в 1,5 раза после роста в 2,5 раза в прошлом году.
Ранее стало известно, что правительство выделит отечественным производителям хлеба господдержку в размере 2,5 млрд руб. Эти средства направят на компенсацию предприятиям части затрат на производство и реализацию продукции. Размер возмещения увеличился с 2000 до 2500 руб. за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения (до пяти суток). Получившие компенсацию хлебопеки должны, как и раньше, соблюдать требования по фиксации цен на свою продукцию, говорится в сообщении.