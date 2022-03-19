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Экономика

В ФРГ заявили о необеспеченности страны газом следующей зимой

Ведомости

Поставки газа в Германию на предстоящую зиму не обеспечены, власти ФРГ намерены как можно скорее сделать страну независимой от поставок энергоресурсов из России. Об этом в эфире радиостанции Deutschlandfunk заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

«Это означает, что если к следующей зиме мы не получим больше газа или если будут прерваны поставки из России, то у нас будет недостаточно газа, чтобы обогреть все дома или держать на плаву всю промышленность», — сказал Хабек (цитата по ТАСС).

Министр добавил, что если на определенном этапе поставок газа промышленности произойдет сбой, нехватка будет ощущаться и на других объектах.

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Хабек посетит Катар, который является одним из крупнейших мировых экспортеров сжиженного природного газа, отмечает радиостанция. Затем министр отправится в ОАЭ, где «основное внимание уделяется зеленому водороду».

Ранее министр экономики заявил, что Германия к осени может отказаться от поставок российского угля, а к концу года почти полностью стать независимой от нефти. При этом отказываться от газа ФРГ не планирует, так как в стране нет собственных терминалов для приема СПГ, говорил министр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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