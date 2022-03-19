В ФРГ заявили о необеспеченности страны газом следующей зимой
Поставки газа в Германию на предстоящую зиму не обеспечены, власти ФРГ намерены как можно скорее сделать страну независимой от поставок энергоресурсов из России. Об этом в эфире радиостанции Deutschlandfunk заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
«Это означает, что если к следующей зиме мы не получим больше газа или если будут прерваны поставки из России, то у нас будет недостаточно газа, чтобы обогреть все дома или держать на плаву всю промышленность», — сказал Хабек (цитата по ТАСС).
Министр добавил, что если на определенном этапе поставок газа промышленности произойдет сбой, нехватка будет ощущаться и на других объектах.
Хабек посетит Катар, который является одним из крупнейших мировых экспортеров сжиженного природного газа, отмечает радиостанция. Затем министр отправится в ОАЭ, где «основное внимание уделяется зеленому водороду».
Ранее министр экономики заявил, что Германия к осени может отказаться от поставок российского угля, а к концу года почти полностью стать независимой от нефти. При этом отказываться от газа ФРГ не планирует, так как в стране нет собственных терминалов для приема СПГ, говорил министр.