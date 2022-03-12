В ФРГ допустили почти полную независимость от нефти из России к концу года

«Мы ежедневно работаем над тем, чтобы сократить зависимость от российской нефти, от угля и от газа. Каждый день, фактически каждый час мы на шаг отходим от российского импорта. Если получится, то осенью мы будем независимы от российского угля, а к концу года — почти независимы от нефти», — сказал Хабек (цитата по ТАСС).