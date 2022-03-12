В ФРГ допустили почти полную независимость от нефти из России к концу года
Германия к осени может отказаться от поставок российского угля, а к концу года почти полностью стать независимой от нефти, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Мы ежедневно работаем над тем, чтобы сократить зависимость от российской нефти, от угля и от газа. Каждый день, фактически каждый час мы на шаг отходим от российского импорта. Если получится, то осенью мы будем независимы от российского угля, а к концу года — почти независимы от нефти», — сказал Хабек (цитата по ТАСС).
Отказываться от газа ФРГ не планирует, так как в стране нет собственных терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ), отметил министр.
Германия получает большую часть природного газа из России. Оптовые цены на газ выросли в стране на 500% по сравнению с мартом 2021 г., отмечало немецкое издание Der Tagesspiegel. Цены росли месяцами, наибольший рост зафиксирован после начала спецоперации России на Украине. Основной поставщик природного газа в Берлине — компания Gasag — объявила о повышении тарифов для потребителей на 26% с 1 мая 2022 г.
О неготовности Нидерландов к отказу от российских поставок нефти и газа говорил премьер-министр страны Марк Рютте. При этом он заявил, что королевство намерено работать над переходом к зеленой экономике.
ЕС планирует постепенно отказаться от закупок нефти, газа и угля в России, сообщало агентство Reuters со ссылкой на проект декларации к саммиту лидеров Евросоюза. В документе говорится, что после начала специальной военной операции России на Украине для ЕС наступил поворотный момент, потому что Россия – крупнейший поставщик энергоресурсов в ЕС: страна поставляет 40% газа, более 25% нефти и почти 50% угля, который потребляет союз.
В документе предлагается не устанавливать крайний срок отказа от российского топлива из-за разной зависимости стран от него. Больше всего от российских энергоресурсов зависят Германия, Италия, Австрия и Венгрия.